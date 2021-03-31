مركز غرفة الشرقية للتوظيف يدعم التوطين بــ 6 لقاءات وظيفية خلال الربع الأول من 2021

المناطق_فتحية عبدالله

حققت غرفة الشرقية ممثلة بمركز الغرفة للتوظيف خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 إنجازات عدة على صعيد دعم التوطين والسعودة في القطاع الخاص، من خلال قيامها بدور الوسيط بين طالبي العمل والمنشآت الباحثة عن الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وفي هذا الصدد وحسب التقرير الصادر عن المركز للفترة (من 1 يناير وحتى 31 مارس 2021)، فإن عدد طالبي العمل المسجلين لدى المركز خلال هذه الفترة قد بلغ حوالي (2719 باحثا وباحثة عن عمل)، من مختلف المؤهلات والتخصصات، في حين أن عدد المنشآت التي اعلنت عن فرص وظيفية في الموقع الإلكتروني للمركز خلال الفترة المذكورة بلغ ( 66 منشأة)، إذ أن المركز قام بتوفير كافة المعلومات المطلوبة عن طالبي العمل من خلال لقاءات التوظيف التي تعقد في الغرفة أو من خلال التعامل المباشر مع الموقع الالكتروني، ومن ثم التواصل مع طالبي وطالبات العمل حسب التخصص.

وفي هذا الشأن أيضا تم خلال الفترة نفسها عرض 772 وظيفة متنوعة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز أو عبر لقاءات التوظيف الذي دأب المركز على إقامتها بين فترة وأخرى، إذ تم خلال الفترة المذكورة تنظيم 6 لقاءات وظيفية في فترات متفرقة، التي تمت حسب طلبات الشركات والمؤسسات المستفيدة، وتم من خلال هاتين القناتين توظيف 665 باحثا وباحثة عن عمل (سواء من الوظائف المعروضة بالموقع أو من خلال البحث في السير الذاتية).

وتعليقا على ذلك قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي إن هذه الإنجازات تعد واحدة من عدة فعاليات تقوم بها الغرفة لدعم خياراتنا الوطنية في توطين الوظائف، إذ تتقاطع توجهاتنا مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لاستقطاب الكفاءات التي تزخر بها بلادنا الحبيبة، وتوفير مجالات عمل تتاح لها بموجبها خدمة هذا الوطن المعطاء، ورفعة شأنه، وتعزيز موقعه على الخارطة الاقتصادية العالمية، إذ نتطلع جميعا لأن تكون كافة إنجازاتنا ومشاريعنا بأفكار وأيد وطنية، مدعومة باستثمارات وطنية وأجنبية، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 في العديد من بنودها الباعثة على التفاؤل بمستقبل مشرق.