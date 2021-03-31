أمير منطقة تبوك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد – 19”

المناطق_تبوك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

( جاء ذلك خلال تفقده، اليوم لمركز اللقاحات الرئيسي بالمنطقة )

ونوه سموه بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

وأشار سموه إلى أن المتابعة مستمرة للمركز منذ افتتاحه وأن المملكة رائدة في كل خطوة إتخذتها في هذه الجائحة، ونجد ولله الحمد ان نسب من تلقى التطعيم واخذ اللقاح في إرتفاع.

وأثنى سمو أمير منطقة على مايضمه المركز وقال: نحن نفخر بمسؤولي وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي الوزير وكافة العاملين من أطباء وطبيبات وممرضيين وممرضات في كافة أنحاء المملكة، فهم عملوا عملاً جباراً ومثال، وإنني سعيد جداً أن التقي اليوم بأبنائي وبناتي وهم من يقوم بالعمل في كافة هذا المركز وهذا شيء مفرح وأنا فخور به واتفاخر بهم.