احدث الأخبار

شرطة منطقة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمين الاحساء .. تشغيل 80% من سوق الحرفيين والأمانة تدعم استدامة الموروث التراثي ونقله لاجيال المستقبل
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. إتمام خطط متابعة أنشطة الصحة العامة وتعليق ” بوفيهات المطاعم ” في رمضان
أبرز المواد
 مركز غرفة الشرقية للتوظيف يدعم التوطين بــ 6 لقاءات وظيفية خلال الربع الأول من 2021
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على نظام التبرع بالأعضاء البشرية
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 585 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 369 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد – 19”
أبرز المواد
 ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء العراقي بالرياض
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يحصر الجهود الوقائية لمواجة فايروس كورنا ويرصد المخالفات
أبرز المواد
 بلدية رأس تنورة: إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 روتانا دراما تنافس بإنتاج مصري وسوري وخليجي والأعمال البدوية فى رمضان
أبرز المواد
 مجلس إدارة غرفة الأحساء يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق برنامج “شريك”
أبرز المواد
شرطة منطقة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

شرطة منطقة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
أمين الاحساء .. تشغيل 80% من سوق الحرفيين والأمانة تدعم استدامة الموروث التراثي ونقله لاجيال المستقبل

أمين الاحساء .. تشغيل 80% من سوق الحرفيين والأمانة تدعم استدامة الموروث التراثي ونقله لاجيال المستقبل

أبرز المواد
أمانة الاحساء .. إتمام خطط متابعة أنشطة الصحة العامة وتعليق ” بوفيهات المطاعم ” في رمضان

أمانة الاحساء .. إتمام خطط متابعة أنشطة الصحة العامة وتعليق ” بوفيهات المطاعم ” في رمضان

أبرز المواد
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يدعم التوطين بــ 6 لقاءات وظيفية خلال الربع الأول من 2021

مركز غرفة الشرقية للتوظيف يدعم التوطين بــ 6 لقاءات وظيفية خلال الربع الأول من 2021

أبرز المواد

أمير منطقة تبوك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد – 19”

أمير منطقة تبوك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد – 19”
http://almnatiq.net/?p=967220
المناطق_تبوك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
( جاء ذلك خلال تفقده، اليوم لمركز اللقاحات الرئيسي بالمنطقة )
ونوه سموه بالعناية البالغة والاهتمام المباشر  من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.
وأشار سموه إلى أن المتابعة مستمرة للمركز منذ افتتاحه وأن المملكة رائدة في كل خطوة إتخذتها في هذه الجائحة، ونجد ولله الحمد ان نسب من تلقى التطعيم واخذ اللقاح في إرتفاع.
وأثنى سمو أمير منطقة على مايضمه المركز وقال: نحن نفخر بمسؤولي وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي الوزير وكافة العاملين من أطباء وطبيبات وممرضيين وممرضات في كافة أنحاء المملكة، فهم عملوا عملاً جباراً ومثال، وإنني سعيد جداً أن التقي اليوم بأبنائي وبناتي وهم من يقوم بالعمل في كافة هذا المركز وهذا شيء مفرح وأنا فخور به واتفاخر بهم.

روابط ذات صلة

شرطة منطقة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

شرطة منطقة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أمين الاحساء .. تشغيل 80% من سوق الحرفيين والأمانة تدعم استدامة الموروث التراثي ونقله لاجيال المستقبل

أمين الاحساء .. تشغيل 80% من سوق الحرفيين والأمانة تدعم استدامة الموروث التراثي ونقله لاجيال المستقبل
أمانة الاحساء .. إتمام خطط متابعة أنشطة الصحة العامة وتعليق ” بوفيهات المطاعم ” في رمضان

أمانة الاحساء .. إتمام خطط متابعة أنشطة الصحة العامة وتعليق ” بوفيهات المطاعم ” في رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*