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أمانة الاحساء .. إتمام خطط متابعة أنشطة الصحة العامة وتعليق ” بوفيهات المطاعم ” في رمضان

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أمانة الاحساء .. إتمام خطط متابعة أنشطة الصحة العامة وتعليق ” بوفيهات المطاعم ” في رمضان

أمانة الاحساء .. إتمام خطط متابعة أنشطة الصحة العامة وتعليق ” بوفيهات المطاعم ” في رمضان
http://almnatiq.net/?p=967234
المناطق_الاحساء

أتمت أمانة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية استعداداتها لتكثيف خططها التنفيذية للمتابعة الشاملة والرقابة الصحية لمنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية مع قرب حلول  شهر رمضان المبارك ، ويتزامن مع ذلك مواصلة الجهود الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و البروتوكولات المتعلقة بمواجهة  فايروس كورونا  المستجد. 
وأوضح أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا ان ذلك يأتي تعزيزاً لجهود الامانة في التأكيد على سلامة الأغذية ومايتم تقديمه للاستهلاك الآدمي اوالادوات المستخدمة في تقديم الخدمة ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين وتأكيداً على خلوهم من الأمراض السارية ، منوهاً الى ان الأمانة وانطلاقاً من اولويات خططها التنفيذية للبرامج والجولات الرقابية للمحلات والمواقع المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ومنافذ تحضير وتداول الاغذية  سعت الى وضع وتنفيذ جدولة زمنية تم اعداد البرنامج الرقابي فيها وفق ماهية الأنشطة من واقع اقبال المستهلكين على ما يتم انتاجه وصناعته من خلال تلك الأنشطة ، مع التأكيد على تعليق ومنع خدمة ” بوفيهات ”  الإفطار و السحور في المطاعم .في حين أشار مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور قاسم بن عبدالكريم الهزوم الى انه يتم في الفترة الحالية تكثيف الجولات الرقابية وتكليف فرق عمل تواصل مهامها ” صباحاً ومساءاً ” لمتابعة ورصد سلامة ما يتم عرضه وتداوله في  مستودعات المواد الغذائية و الثلاجات ومحال بيع اللحوم وكذلك مصانع الأغذية ومحلات التموين و الأسواق المركزية ، مع استمرارية الخطط الرقابية على  المطاعم و محلات بيع      و تجهيز الأغذية ويمتد ذلك الى محال أنشطة ” الحلويات والمكسرات ” في الأيام التي تسبق فترة منتصف الشهر الفضيل نظراً لإقبال بعض المستهلكين على تلك المحلات ، ويضيف الهزوم .. ويتم اثناء تنفيذ الجولات الرقابية في شهر رمضان المبارك العمل على اعداد وتنفيذ البرنامج الرقابي المتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك بتشديد الرقابة على صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس ومحلات الحلويات ومنافذ اعداد الولائم والمطابخ للتأكيد على تقيد العاملين بإشتراطات الصحة والسلامة العامة وكذلك سلامة اللحوم وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية ، وان الاغلاق الفوري وتطبيق بنود لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الجزائية سيتم بحق المخالفين.ونوهت الأمانة الى انه يتم تلقي البلاغات والملاحظات من خلال العمليات المركزية والطوارئ عبر الرقم 940 .

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