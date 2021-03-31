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أمين الاحساء .. تشغيل 80% من سوق الحرفيين والأمانة تدعم استدامة الموروث التراثي ونقله لاجيال المستقبل

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أمين الاحساء .. تشغيل 80% من سوق الحرفيين والأمانة تدعم استدامة الموروث التراثي ونقله لاجيال المستقبل

أمين الاحساء .. تشغيل 80% من سوق الحرفيين والأمانة تدعم استدامة الموروث التراثي ونقله لاجيال المستقبل
http://almnatiq.net/?p=967242
المناطق_الاحساء

أكد أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا على مواصلة الأمانة لخططها الداعمة للحرف اليدوية بمايتواكب مع ماتقدمه من خدمات لاصحاب الحرف ، والسعي الدائم ضمن خطواتها التنفيذية لاستدامة الموروث الثراثي ونقله للأجيال القادمة ، والاسهام في تعزيز مكانة الاحساء التاريخية والسياحية ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لسوق الحرفيين بوسط مدينة الهفوف والاطلاع على الخطط التشغيليه للسوق ، حيث التقى بالحرفيين ووقف على مقترحاتهم والتي من شأنها تفعيل نشاطات السوق والذي شهد تشغيل 80 % منه في حين وضعت الأمانة خطتها لتكاملية التشغيل .
واكد المهندس الملا على ان السوق يُعزز أهداف الأمانة في المحافظة على التراث والحرف اليدوية، كمايُمثل امتداداً لانضمام الاحساء لشبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية، في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله -، ومتابعة وتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل .
الجدير ذكره ان سوق الحرفيين بالاحساء يقع على مساحة 12 ألف متر مربع وتصميمه يحوي عناصر مستمدة من العمارة الاحسائية ، وينقسم الى جزئين يتكون الجزء الأول من 86 متجراً خُصصت للحرف ذات النشاط الذاتي وترتبط هذه المتاجر بممرات مسقوفة مع وجود نوافذ تسمح بدخول الضوء الطبيعي وتهوية السوق، اما الجزء الثاني فيتكون من ٢٦ متجراً بمساحات أكبر مخصصة للحرف التي يتم فيها استخدام الماء ، بينما يتوسط السوق فناء مفتوح مشابه للأفنية بالبيوت التقليدية وحوله رواقات بأقواس ترتكز على أعمدة رباعية ويضم الفناء مقهى شعبي ومخبز تنور تقليدي، وفي الجزء الشمالي الغربي من السوق توجد ساحة للفعاليات محاطة برواق دائري تعتبر منصة للمهرجانات الشعبية واقامة الفعاليات بما يتناسب مع حجم وأهمية الحرف والفنون الشعبية الاحسائية.

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