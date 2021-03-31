معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية يزور” بر بأبها “

المناطق_ أبها

زار معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي “جمعية البر بأبها” يرافقه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عائض الشهراني؛ وكان في استقبالهما أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس .

وجرى خلال هذه الزيارة عرض ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من خدمات اجتماعية جليلة لأفراد المجتمع والدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ، ثم عُرض بعد ذلك ما قدمته جمعية البر بأبها من برامج ومشاريع اجتماعية في منطقة عسير.

من جهته أبدى “الغانمي” سعادته بما شاهد وسمع من أعمال متميزة قدمتها “بر أبها” في منطقة عسير .

وفي ختام الزيارة شكر “بن فحاس” الضيف الكريم ومرافقوه على هذه الزيارة متمنياً تحقيق المزيد من النجاحات المثمرة فيما تحقق الرؤية الكريمة والتنمية المستدامة .