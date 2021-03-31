احدث الأخبار

رئيس جامعة بيشة: الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل إنجاز يعزز جودة الأداء والتحسين المستمر
أبرز المواد
 الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة
أبرز المواد
 159 مستفيدًا من خدمات بيت “منتصف الطريق” بصحة الجوف
أبرز المواد
 تقني الشرقية يؤهل افتراضياً38 متدرباً في الدراسة الأولية للشارة الخشبية
أبرز المواد
 جامعة حائل توقع مذكرة تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 كلية التقنية بنجران تعقد ورشة عمل عن ” إدارة الضغوط النفسية”
أبرز المواد
 وزير التعليم يصف ماقدمته جامعة القصيم في مجال الوعي الفكري بالـ «الدور الرائد».. ويشيد بخدماتها المجتمعية والبحثية
أبرز المواد
 قطاع خميس مشيط الصحي يشارك في الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان
أبرز المواد
 10 ضوابط جديدة من «الشؤون الإسلامية» بشأن مكبرات الصوت في المساجد
أبرز المواد
 معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية يزور” بر بأبها “
أبرز المواد
 1000 مشارك ومشاركة في لقاء تمهين التعليم بعسير
أبرز المواد
 شرطة منطقة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
رئيس جامعة بيشة: الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل إنجاز يعزز جودة الأداء والتحسين المستمر

رئيس جامعة بيشة: الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل إنجاز يعزز جودة الأداء والتحسين المستمر

أبرز المواد
الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة

الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة

أبرز المواد
159 مستفيدًا من خدمات بيت “منتصف الطريق” بصحة الجوف

159 مستفيدًا من خدمات بيت “منتصف الطريق” بصحة الجوف

أبرز المواد
تقني الشرقية يؤهل افتراضياً38 متدرباً في الدراسة الأولية للشارة الخشبية

تقني الشرقية يؤهل افتراضياً38 متدرباً في الدراسة الأولية للشارة الخشبية

أبرز المواد

قطاع خميس مشيط الصحي يشارك في الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

قطاع خميس مشيط الصحي يشارك في الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان
http://almnatiq.net/?p=967275
المناطق_عسير

شارك القطاع الصحي بخميس مشيط في  فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان تحت شعار (صحتي تبدأ بفمي ).
   حيث تم تدشين الفعالية بالتعاون مع مجمع البوليفارد في محافظة خميس مشيط بحضور مدير القطاع الصحي بالمحافظة وإدارة  مجمع البوليفارد وعددٌ من المختصين في مجال طب الأسنان  .
   وصاحب التدشين إقامة معرض توعوي تضمن أركاناً للتوعية حول    أهمية التغذية لصحة الفم الأسنان ووسائل العناية بها ، و كيفية حماية صحة الفم والأسنان للطفل منذ سن مبكرة .
   إضافة ً لتخصيص ركن للاستشارات الطبية و توفير عيادتين أسنان محمولة  وإجراء الفحوصات المبدئية للأطفال .
   وقد تم على هامش التدشين تكريم الجهات الداعمة والمشاركة وعدد من المتطوعين المساهمين في إنجاح الفعالية.

روابط ذات صلة

رئيس جامعة بيشة: الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل إنجاز يعزز جودة الأداء والتحسين المستمر

رئيس جامعة بيشة: الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل إنجاز يعزز جودة الأداء والتحسين المستمر
الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة

الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة
159 مستفيدًا من خدمات بيت “منتصف الطريق” بصحة الجوف

159 مستفيدًا من خدمات بيت “منتصف الطريق” بصحة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*