كلية التقنية بنجران تعقد ورشة عمل عن ” إدارة الضغوط النفسية”

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عقدت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد اليوم، ورشة عمل بعنوان ” إدارة الضغوط النفسية”، وتضمنت الدورة التي قدمها عضو هيئة التدريب بندر بن علي غازي، معلومات عن مفهوم الضغوط النفسية وكذلك الضغوط العصبية، إضافة إلى الأشكال المختلفة للضغوط والمؤشرات العامة لاختراق الضغوط للدفاعات الشخصية على مستوى الجسد والعقل والسلوك، والأسرة.

كما قدم عرضاً لأنماط الشخصية المختلفة، وطرق تعاملها مع الضغوط النفسية، وأهم المسببات المؤدية لهذه الضغوط، سواء في فترة التدريب أو العمل، والتعرف أيضاً على طرق مواجهتها وتحويلها إلى أسباب للنجاح والتطوير، وتنمية الاتجاه الإيجابي في الحياة.

وأبان مدير الإتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن البرنامج يهدف إلى إكساب المتدربين مجموعة من المعارف والمهارات للقدرة على التعامل مع ضغوط الحياة وإداراتها بأساليب علمية فعالة، وتأتي الورشة ضمن نشاط الكلية غير المنهجي للعام التدريبي الحالي.