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وزير التعليم يصف ماقدمته جامعة القصيم في مجال الوعي الفكري بالـ «الدور الرائد».. ويشيد بخدماتها المجتمعية والبحثية

وزير التعليم يصف ماقدمته جامعة القصيم في مجال الوعي الفكري بالـ «الدور الرائد».. ويشيد بخدماتها المجتمعية والبحثية

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وزير التعليم يصف ماقدمته جامعة القصيم في مجال الوعي الفكري بالـ «الدور الرائد».. ويشيد بخدماتها المجتمعية والبحثية

وزير التعليم يصف ماقدمته جامعة القصيم في مجال الوعي الفكري بالـ «الدور الرائد».. ويشيد بخدماتها المجتمعية والبحثية
http://almnatiq.net/?p=967279
المناطق_القصيم

أشاد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، خلال زيارته لجامعة القصيم، يوم الأحد الماضي الموافق 15/8/1442هـ، بما شاهده في الجامعة من مشاريع إنشائية ومنجزات أكاديمية وبحثية، منوهًا بالدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة في منطقة القصيم، واصفًا الدور الذي تقوم به الجامعة في مجال الوعي الفكري بأنه دور رائد ومتميز.

كما نوه معاليه بما حققته الجامعة من جوائز علمية وبحثية وأكاديمية، وكذلك بالتقدم الذي حققته الجامعة في التصنيفات الدولية والمحلية، وحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل والبرامجي حتى عام 2027م، بالإضافة لدورها البحثي على الصعيدين المحلي والدولي، وما نشرته من أبحاث في الأوعية العالمية، معبرًا عن شكره للجامعة على جهودها خلال جائحة كورونا واستمرار التعليم فيها عن بُعد في أول يوم أُوقفت فيه الدراسة حضورياً.

يشار إلى أن معالي وزير التعليم، قد تفقد خلال زيارته للمدينة الجامعية لجامعة القصيم، عددًا من مشروعاتها ومرافقها التعليمية، والمدينة الطبية ومدرسة تعليم القيادة، كما التقى أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وشاهد معرض الطلبة للابتكارات والتصاميم الفنية.

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