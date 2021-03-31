جامعة حائل توقع مذكرة تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

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وقع الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، في مقر مركز الجمعية في الرياض، مذكرة تعاون بين جامعة حائل، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، ونصّت مذكرة التعاون على عدة بنود شملت التعاون فــي أن تكــون جمعيــة الأطفــال ذوي الإعاقــة مكانـًـا للتدريــب الميدانــي لطــلاب وطالبـات التربيـة الخاصـة، والخدمـة الاجتماعية، والتخصصـات الطبيـة، وأخصائـيي العلاج الطبيعـي، وأخصائـيي العـلاج الوظيفـي، والأخصائـيين النفسـيين والاجتماعـيين من طلاب وطالبـات سـنة الامتياز. والتعاون في دراسة مقترحات البحوث العلمية المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، وتسـهيل مهـام الباحثيـن مـن أعضـاء هيئـة التدريـس ومـن فـي حكمهـم، والمبتعثيـن بقسـم التخصصــات الطبيــة، وقســم التربيــة، وقســم الخدمــة الاجتماعية الخاصــة بالجامعــة، وذلــك للاســتفادة مــن قاعــدة البيانــات المتاحــة لــدى الجمعيــة.

بالإضافة إلى تنفيذ البحوث العلمية المشتركة المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، ونشر البحوث العلمية المشتركة المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة في أوعية علمية معتبرة، وإسهام الجامعـة فـي دعـم برنامـج (رسـوم وإبداعـات الأطفال) بمبلـغ 150.000 مائـة وخمسـين ألـفًا مـوزعة علـى خمـس سـنوات.

وأشاد معالي الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بالشراكة المتميزة بين الجامعة والجمعية، والتي تمتد لسنوات، قامت خلالها جامعة حائل بمساندة ودعم البرامج والخدمات التي تقوم بها الجمعية، مثمناً دور الجمعية البارز بوصفها مؤسسة إنسانية وعلمية لخدمة هذه الفئة الغالية من الأبناء في مختلف مناطق المملكة، ولإتاحة فرص التدريب الميداني لطلاب الجامعات السعودية.