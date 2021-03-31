احدث الأخبار

الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة
أبرز المواد
 159 مستفيدًا من خدمات بيت “منتصف الطريق” بصحة الجوف
أبرز المواد
 تقني الشرقية يؤهل افتراضياً38 متدرباً في الدراسة الأولية للشارة الخشبية
أبرز المواد
 جامعة حائل توقع مذكرة تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 كلية التقنية بنجران تعقد ورشة عمل عن ” إدارة الضغوط النفسية”
أبرز المواد
 وزير التعليم يصف ماقدمته جامعة القصيم في مجال الوعي الفكري بالـ «الدور الرائد».. ويشيد بخدماتها المجتمعية والبحثية
أبرز المواد
 قطاع خميس مشيط الصحي يشارك في الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان
أبرز المواد
 10 ضوابط جديدة من «الشؤون الإسلامية» بشأن مكبرات الصوت في المساجد
أبرز المواد
 معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية يزور” بر بأبها “
أبرز المواد
 1000 مشارك ومشاركة في لقاء تمهين التعليم بعسير
أبرز المواد
 شرطة منطقة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمين الاحساء .. تشغيل 80% من سوق الحرفيين والأمانة تدعم استدامة الموروث التراثي ونقله لاجيال المستقبل
أبرز المواد
الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة

الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة

أبرز المواد
159 مستفيدًا من خدمات بيت “منتصف الطريق” بصحة الجوف

159 مستفيدًا من خدمات بيت “منتصف الطريق” بصحة الجوف

أبرز المواد
تقني الشرقية يؤهل افتراضياً38 متدرباً في الدراسة الأولية للشارة الخشبية

تقني الشرقية يؤهل افتراضياً38 متدرباً في الدراسة الأولية للشارة الخشبية

أبرز المواد
جامعة حائل توقع مذكرة تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

جامعة حائل توقع مذكرة تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

أبرز المواد

الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة

الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=967299
المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس المنطقة.
وتخلل الاجتماع استعراض آخر مستجدات الأعمال في مشروع الشميسي، الهادف لتسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة المكرمة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات.
وناقش الاجتماع استراتيجية لجنة شؤون الأسرة، وبرامج الرعاية والتنمية التي تتبناها، إضافة إلى المبادرات والدراسات التي تنفذها، بهدف بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبنائها، وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمُثل العُليا.
واستعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة التي سيتمّ الرفع بها لمجلس المنطقة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

روابط ذات صلة

159 مستفيدًا من خدمات بيت “منتصف الطريق” بصحة الجوف

159 مستفيدًا من خدمات بيت “منتصف الطريق” بصحة الجوف
تقني الشرقية يؤهل افتراضياً38 متدرباً في الدراسة الأولية للشارة الخشبية

تقني الشرقية يؤهل افتراضياً38 متدرباً في الدراسة الأولية للشارة الخشبية
جامعة حائل توقع مذكرة تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

جامعة حائل توقع مذكرة تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*