159 مستفيدًا من خدمات بيت “منتصف الطريق” بصحة الجوف

قدم بيت “منتصف الطريق” في مستشفى (إرادة) للصحة النفسية بمنطقة الجوف خدماته لـ159 مستفيدًا, جميعهم تعافوا من الإدمان، ولله الحمد.

وأبانت صحة الجوف،أن (بيت منتصف الطريق)

يعمل على توفير بيئة آمنة ومرحلة انتقالية للمدمنين، وتهيئتهم لمواجهة الحياة، والتعامل مع ضغوطها. كما أنه يعد محطة محورية لتأهيل مرضى الإدمان، وضمان عدم عودتهم – بمشيئة الله – للتعاطي وفق أعلى معايير التأهيل والعلاج، لافتة إلى أن الطاقة الاستيعابية في البيت تبلغ 20 سريرًا, ويضم فريقًا طبيًّا وتمريضيًّا متكاملاً، وسط بيئة داعمة يكتسب المتعافي خلالها مهارات ضرورية لكيفية العودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما أن البيت يعمل من خلال ثلاث مراحل مختلفة تمتد على مدى تسعة أشهر.

وأوضحت أن أهم الاشتراطات التي يجب توفرها للاستفادة من برامج البيت أن يكون متعافيًا من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واستكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي في المستشفى، وأن يكون متعاونًا مع الفريق العلاجي، من خلال حضور جميع الأنشطة والبرامج العلاجية، وملتزمًا بأداء الشعائر الدينية، ولديه الدافعية الذاتية للعلاج، ويستثنى من ذلك ما ترى الإدارة أو اللجنة أن حالته الصحية والنفسية مستقرة.