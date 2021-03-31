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رئيس جامعة بيشة: الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل إنجاز يعزز جودة الأداء والتحسين المستمر

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رئيس جامعة بيشة: الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل إنجاز يعزز جودة الأداء والتحسين المستمر

رئيس جامعة بيشة: الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل إنجاز يعزز جودة الأداء والتحسين المستمر
http://almnatiq.net/?p=967307
المناطق_عسير

حصلت جامعة بيشة على الاعتماد المؤسسي الكامل غير المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” لمدة 7 سنوات، بعد أن حققت الجامعة أعلى معايير الجدارة والجودة في مجال تطوير الأداء المؤسسي والتحسين المستمر. 

وأهدى رئيس الجامعة أ.د.محمد بن محسن صفحي هذا الإنجاز إلى منسوبي ومنسوبات جامعة بيشة من أساتذة وطلاب وموظفين. مشيرًا إلى أن ذلك هو نتاج عملهم وإخلاصهم وعملهم الدؤوب والمهني. مثمنًا جهود عمادة التطوير والجودة التي تمكّنت من تطبيق أعلى معايير الأداء حتى أثمر ذلك عن تحقق الهدف المنشود بحصول جامعة بيشة على الاعتماد المؤسسي الكامل للفترة من مارس 2021م حتى فبراير 2028م. مضيفًا بأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية المتواكبة مع رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.

وقدم رئيس جامعة بيشة شكره وتقديره إلى كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز وعلى رأسهم معالي وزير التعليم ومعالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، ولهيئة تقويم التعليم والتدريب على جهودها وعملها المهني ولمسؤولي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. مؤكدًا أن الجامعة ستواصل سعيها من خلال فريق عمل مهني ومخلص لتقديم تعليم أفضل مواكب لحركة التنمية ومنسجم مع النهضة الكبيرة التي تعيشها بلادنا.

وقال الدكتور صفحي إن هذا الإنجاز جاء بعد تحقيق الجامعة لمتطلبات الهيئة المتمثلة في إعداد تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاطات الأكاديمية والإدارية والخدمية والتقنية والمالية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا لمعايير الاعتماد، كما خضعت الجامعة خلال الفترة الماضية لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل للتحقق من نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء.

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