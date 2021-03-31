أمانة جدة: إغلاق مستودع مخالف بنطاق طيبة

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تمكنت بلدية طيبة الفرعية من ضبط مستودعاً مخالفاً يتم بداخله تخزين الرخام بطرق عشوائية حيث جرى مصادرة كافة المحتويات من الموقع وإغلاقه، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المخالفة بالنطاق

وأوضح رئيس بلدية طيبة م. محمد جابر الزهراني أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف حيث جرى حجز أربعة من المعدات وسيارات نقل تستخدم في الموقع حيث تم اتخاذ اللازم وإخلاء الموقع بالكامل.

وفي سياق متصل أسفرت جهود البلدية خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تنفيذ 50 جولة ميدانية شملت المحال التجارية والمرافق العامة في نطاق الفرع جرى خلالها إغلاق منشأة مخالفة، وإشعار 12 موقع ضمن تكامل جهود الأمانة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.