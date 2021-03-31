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جدة.. إصابتان إثر حادث سقوط مركبة بنفق الأمير محمد بن عبدالعزيز “فيديو”

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جدة.. إصابتان إثر حادث سقوط مركبة بنفق الأمير محمد بن عبدالعزيز “فيديو”

جدة.. إصابتان إثر حادث سقوط مركبة بنفق الأمير محمد بن عبدالعزيز “فيديو”
http://almnatiq.net/?p=967360

أظهرت مقاطع فيديو متداولة وقوع حادث سقوط لإحدى المركبات بنفق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية مع طريق الملك فهد الستين”، وتعرض مركبة أخرى لأضرار بالغة.

ووقع حادث مساء اليوم الأربعاء على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية”، إثر سقوط من أعلى الجسر، وتعرض مركبة أخرى صادف وجودها لأضرار، وشهد الموقع تجمهر العديد من الناس حول الحادثة.

من جهتها ذكرت هيئة الهلال الأحمر أنه باشرت فرقة واحدة حادثة السقوط الذي نتج عنه إصابتان؛ إصابة تم علاجها في الموقع، والأخرى تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.

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