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الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة في إعادة إعمار اليمن

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة في إعادة إعمار اليمن

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الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة في إعادة إعمار اليمن

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة في إعادة إعمار اليمن
http://almnatiq.net/?p=967369
المناطق - واس

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي كافة من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية، متطلعا إلى تضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والشعب اليمني الشقيق وإنهاء الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.
جاء ذلك خلال اجتماع معاليه في مقر الأمانة بالرياض اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية المشرف العام على البرنامج السعودي للتنميه و إعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
وأطلع السفير آل جابر معاليه على أبرز المشاريع والمتمثلة في إعادة بناء وتطوير البنية التحتية التي تأثرت بالحرب وإعادة بناء وتأهيل القدرات في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات والنقل والقطاعات الصحية والتعليم، وإيجاد فرص وظيفية من خلال مشاريع تنموية عاجلة وأخرى طويلة الأجل في مختلف المحافظات اليمن ومنها مدينة الملك سلمان التعليمية الطبية، ومستشفى سيئون الصحي، ومركز غسيل الكلى، ومشروع بناء وتأهيل المدارس، ومشروع بناء مجمعات سكنية، وإنشاء محطتي توليد الكهرباءوالمياه، وتطوير وتوسيع ميناء نشطون، وكذلك إعادة تأهيل مطار الغيظة.

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