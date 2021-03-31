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“مدن” تستقطب أول مصنع طبي في المملكة لتوطين “مشتقات البلازما” وإقامة مركز أبحاث بشراكة محلية وعالمية

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“مدن” تستقطب أول مصنع طبي في المملكة لتوطين “مشتقات البلازما” وإقامة مركز أبحاث بشراكة محلية وعالمية

“مدن” تستقطب أول مصنع طبي في المملكة لتوطين “مشتقات البلازما” وإقامة مركز أبحاث بشراكة محلية وعالمية
http://almnatiq.net/?p=967379
المناطق - واس

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عقد تأجير أرض صناعية بمدينة سدير للصناعة والأعمال مع شركة “ألفابايوفيز” لإقامة أول مصنع في المملكة لتصنيع مشتقات البلازما على مساحة 32596 م² واستثمارات تقارب 300 مليون ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، أن “مشتقات البلازما” من المنتجات المستهدفة بالتوطين في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، مبيناً أن المشروع مُكوّن من استثمارات سعودية – هندية مشتركة ويستهدف نقل وتوطين المعرفة إلى المدن الصناعية في إطار استراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وقال المهندس السالم :” إن شركة “ألفابايوفيز”تعتزم الاستفادة من الاتفاقية التي وقعتها “مدن” مع مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك” التي تشمل التعاون في مجالات التقنية الحيوية والتجارب السريرية بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات والكفاءات ودعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الصناعات الطبية.
وبين أن “مدن” تسهم في تعزيز الأمن الطبي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تستهدف إيجاد اقتصاد أكثر تنوعاً بالتركيز على الصناعة، ووفقاً للمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، منوهاً بأهمية تحفيز الإنتاج المحلي خاصة بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “COVID-19” التي كان لـ “مدن” دور رئيس في مواجهتها ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الإسهام في توفير مُتطلّبات السوق المحلية من المستلزمات الطبية المتنوعة مع حالة الإنغلاق التي تعرّض لها الاقتصاد العالمي والتي أكدت سلامة توجه المملكة نحو تفعيل المُمكنّات والمُقومات الصناعية المحلية.
وبين أن المُحفزّات والإجراءات المُيسّرة التي توفرها “مدن” لشركائها بالقطاع الخاص من خلال منتجاتها وخدماتها النوعية، أسهمت في رفع أعداد المصانع الطبية بالمدن الصناعية بنسبة 150% خلال خمس سنوات إلى ما يقارب 173 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء صعوداً من 64 مصنعاً في 2016م تضم صناعة المستلزمات الطبية، مثل الأنابيب وملبوسات الوقاية الطبية، والصناعات الدوائية، ومنها أدوية السرطان والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية، فضلاً عن صناعة المعقمات الطبية والفيتامينات، وصناعة مستحضرات التجميل.

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