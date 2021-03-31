حادث تصادم يتسبب في 4 إصابات بالباحة

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صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر السعودي997 بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادث تصادم وقع اليوم الاربعاء في بيضان _ كبرى بيضان _قبل محطة الشيخ الطريق السياحي المندق الباحة

مشيرا أنه تم توجيه فرقتين إسعافيه من الهلال الاحمر بمحافظة بني حسن ومدينة الباحة والقائد الميداني للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود اربع اصابات اصابه خطيرة واصابتين متوسطه واصابه مستقره تم التدخل اسعافياً لهما واسعافها لمستشفى الملك فهد العام كما باشر الموقع مدير الشئون الاسعافيه بالمنطقة