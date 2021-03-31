احدث الأخبار

مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين يعقد اجتماعه
الرياضة
 انطلاق أعمال مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي بمنطقة تبوك
محليات
 نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يتفقد الكلية التقنية والمعهد الصناعي بأملج
منطقة تبوك
 الأمير فهد بن جلوي يزور مقر اللجنة الأولمبية القطرية
الرياضة
 شرطة الرياض : القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم
منطقة الرياض
 حادث تصادم يتسبب في 4 إصابات بالباحة
منطقة الباحة
 “مدن” تستقطب أول مصنع طبي في المملكة لتوطين “مشتقات البلازما” وإقامة مركز أبحاث بشراكة محلية وعالمية
الاقتصاد
 أمير المدينة المنورة يشهد استئناف رحلات قطار الحرمين .. ويؤكد أهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية
منطقة المدينة المنورة
 تدريب جـوي “مصري – سوداني” مشترك (نسور النيل – 2) بقاعدة مروى
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بجهود المملكة في إعادة إعمار اليمن
أبرز المواد
 جدة.. إصابتان إثر حادث سقوط مركبة بنفق الأمير محمد بن عبدالعزيز “فيديو”
منطقة مكة المكرمة
 حادث مروع.. مركبة تخترق سور كوبري التحلية بجدة وتسقط فوق المارة
أبرز المواد
مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين يعقد اجتماعه

مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين يعقد اجتماعه

الرياضة
انطلاق أعمال مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي بمنطقة تبوك

انطلاق أعمال مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي بمنطقة تبوك

محليات
نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يتفقد الكلية التقنية والمعهد الصناعي بأملج

نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يتفقد الكلية التقنية والمعهد الصناعي بأملج

منطقة تبوك
الأمير فهد بن جلوي يزور مقر اللجنة الأولمبية القطرية

الأمير فهد بن جلوي يزور مقر اللجنة الأولمبية القطرية

الرياضة

شرطة الرياض : القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم

شرطة الرياض : القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم
http://almnatiq.net/?p=967388
المناطق - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة مركبات واستخدامها في جرائم سلب تحت تهديد الأسلحة النارية، منتحلين صفة رجال الأمن والسطو على استراحات وسرقة ما تحويه من أجهزة ومقتنيات، وضُبط بحوزتهم سلاحان من نوع مسدس ومواد مخدرة، و(8) لوحات مسروقة لعدد من المركبات بهدف تضليل الجهات الأمنية.
وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

رئيس جامعة شقراء: الإنجاز الجديد أساس متين للوصول بجامعتنا لمكانة متقدمة بين الجامعات السعودية

رئيس جامعة شقراء: الإنجاز الجديد أساس متين للوصول بجامعتنا لمكانة متقدمة بين الجامعات السعودية
مجمع إرادة بالرياض يدشن حملة تبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

مجمع إرادة بالرياض يدشن حملة تبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي
رئيس جامعة شقراء: المبتعثون في الخارج سفراء للوطن وننتظر منهم المساهمة في نهضته بعد عودتهم

رئيس جامعة شقراء: المبتعثون في الخارج سفراء للوطن وننتظر منهم المساهمة في نهضته بعد عودتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*