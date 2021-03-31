الأمير فهد بن جلوي يزور مقر اللجنة الأولمبية القطرية

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التقى صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية اليوم , بأمين عام اللجنة الأولمبية القطرية جاسم بن راشد البوعينين بمقر الأولمبية القطرية في العاصمة الدوحة على هامش زيارة سموّه لحضور مهرجان سيف أمير قطر للهجن 2021م والذي ينطلق غداً.

وجرى خلال اللقاء مناقشة البرامج المشتركة بين اللجنتين الأولمبيتين.

كما قام الأمير فهد بن جلوي بزيارة للأكاديمية الأولمبية القطرية التقى فيها بالمدير التنفيذي سيف النعيمي، الذي رافق سموه بجولة في أرجاء الأكاديمية واطلع على البرامج والدورات التدريبية التي تقيمها .