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نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يتفقد الكلية التقنية والمعهد الصناعي بأملج

نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يتفقد الكلية التقنية والمعهد الصناعي بأملج

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نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يتفقد الكلية التقنية والمعهد الصناعي بأملج

نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يتفقد الكلية التقنية والمعهد الصناعي بأملج
http://almnatiq.net/?p=967393
المناطق- تبوك:

تفقد نائب المحافظ المساعد للكليات التقنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورعادل الزنيدي أمس الكلية التقنية والمعهد الصناعي بمحافظة أملج يرافقه مدير التدريب التقني والمهني بتبوك المهندس فهد المطيري .واطلع الزنيدي خلال الزيارة على الأقسام التدريبية بالكلية التقنية والمعهد الصناعي وعلى سير العملية التدريبية بالمنشات التدريبة وعلى الإجراءات الاحترازية كما التقى بالمدربين والمتدربين .

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