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انطلاق أعمال مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي بمنطقة تبوك

انطلاق أعمال مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي بمنطقة تبوك

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انطلاق أعمال مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي بمنطقة تبوك

انطلاق أعمال مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=967396
المناطق- تبوك:

تحت رعاية صاحب السمو الملكى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك دشن معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي اليوم أعمال مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي والمعرض المصاحب الذي نظمته الجامعة ممثلة بكلية العلوم بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الحياة، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور اسامة فقيها والرئيس التنفيذي لمركز تنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان وبمشاركة أكثر من ( 145) متحدثاً في مجال البيئة وعلوم الحياة من داخل المملكة وخارجها.وأكد عميد كلية العلوم بجامعة تبوك الدكتور فهد لربعي أن المؤتمر يأتي ملائما للأولويات التي حرصت عليها الحكومة لجعل البيئة محوراً مهما من محاورها ويعد المؤتمر فرصة كبيرة لتبادل العلوم والمعارف بين العلماء والباحثين في مجالات بيئة البحر الأحمر الذي تتضمن محاور المؤتمر فيه بيئة البحر الأحمر  والتنوع الأحيائي في البحر الأحمر وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية البحرية والسياحة البيئية في منطقة تبوك.بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية السعودية لعلوم الحياة الدكتور الدكتور إبراهيم عارف كلمة قدم من خلالها نبذة عن المؤتمر الذي يشارك فيه باحثون متميزون من داخل المملكة وخارجها بأبحاث علمية وصل عددها إلى 145 بحثا منها 78 إلقاءً و 67 ملصقا وجميعها بمشاركة افتراضية مراعاة للإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الجهات المعنية، كما يضم المؤتمر ندوتين تشارك بها الجهات المختصة مشيرا إلى أن الجمعية تسعد بإقامة هذا المؤتمر بمنطقة تبوك المعروفة بمدنها المتألقة وبجمال طبيعتها البحرية الفاتنة وبتاريخها وتراثها العريق في الفكر والثقافة والتنمية.بعدها شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن بيئة البحر الأحمر وتنوعها الإحيائي ليلقي بعد ذلك معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي كلمة قال فيها برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تتشرف جامعة تبوك وبالتعاون مع الجمعية السعودية العلوم الحياة بإقامة مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي والتي جاءت فكرته من أهمية بيئة البحر الأحمر وتنوع أحيائها ومتماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي ركزت على حماية البيئة واستدامتها ومتزامنا مع إعلان سمو ولي العهد – حفظه الله – لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر .إثر ذلك بدأت أولى جلسات أعمال المؤتمر التي تناول فيها الباحثون والمختصون العديد من أوراق العمل الخاصة ببيئة البحر الأحمر وإستدامتها، حيث تحدث وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البئية الدكتور أسامة فقيها عن دور الاستراتيجية الوطنية للبيئة و الإطار المؤسسي الجديد في تعزيز حماية البيئة.كما تحدث رئيس الاستدامة البيئية في شركة البحر الأحمر الدكتور رستي بيرنارد عن دور البحوث العلمية في تحسين البيئة و الحفاظ على التنوع الحيوي كما تطرق للمحافظة على المرجان في سواحل المنطقة الوسطى من شرق البحر الأحمر.فيما تطرق الدكتور أمير عويضة لرؤية وخطط مشروع نيوم للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي.وفي ختام الندوة الأولى كرم معالي رئيس جامعة تبوك المشاركين في المؤتمر من مختلف الجهات والتخصصات.

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