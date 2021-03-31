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مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين يعقد اجتماعه

مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين يعقد اجتماعه
http://almnatiq.net/?p=967403
المناطق - واس

اجتمعت اليوم رابطة الدوري السعودي للمتحرفين في مدينة الرياض، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز العفالق ، والمدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز الحميدي، وممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، وممثلي أندية دوري المحترفين.
وتضمن الاجتماع عرض خطة العمل على إستراتيجة وحوكمة الرابطة لاعتمادها لاحقاً، كما تم اعتماد اللائحة التجارية، واعتماد كراسة الحقوق التجارية، بالإضافة إلى عرض تقرير عن الأنشطة التي أقامتها الرابطة منذ اجتماعها السابق.

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