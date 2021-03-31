احدث الأخبار

الفضلي يستقبل وزير الزراعة العراقي
محليات
 الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية العراق
أبرز المواد
 غرائب الكاف.. واقعتان نادرتان وضعتا الاتحاد الإفريقي في ورطة
أبرز المواد
 4 انتصارات وتعادلان في اليوم الأول من الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
أبرز المواد
 وزير الإعلام: ليس صحيحا أن الصحة و التعليم ستكون بمقابل مادي والمملكة ملتزمة بتقديمها مجانا
أبرز المواد
 مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين يعقد اجتماعه
الرياضة
 انطلاق أعمال مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي بمنطقة تبوك
محليات
 نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يتفقد الكلية التقنية والمعهد الصناعي بأملج
منطقة تبوك
 الأمير فهد بن جلوي يزور مقر اللجنة الأولمبية القطرية
الرياضة
 شرطة الرياض : القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم
منطقة الرياض
 حادث تصادم يتسبب في 4 إصابات بالباحة
منطقة الباحة
 “مدن” تستقطب أول مصنع طبي في المملكة لتوطين “مشتقات البلازما” وإقامة مركز أبحاث بشراكة محلية وعالمية
الاقتصاد
الفضلي يستقبل وزير الزراعة العراقي

الفضلي يستقبل وزير الزراعة العراقي

محليات
الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية العراق

الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية العراق

أبرز المواد
غرائب الكاف.. واقعتان نادرتان وضعتا الاتحاد الإفريقي في ورطة

غرائب الكاف.. واقعتان نادرتان وضعتا الاتحاد الإفريقي في ورطة

أبرز المواد
4 انتصارات وتعادلان في اليوم الأول من الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

4 انتصارات وتعادلان في اليوم الأول من الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

أبرز المواد

وزير الإعلام: ليس صحيحا أن الصحة و التعليم ستكون بمقابل مادي والمملكة ملتزمة بتقديمها مجانا

وزير الإعلام: ليس صحيحا أن الصحة و التعليم ستكون بمقابل مادي والمملكة ملتزمة بتقديمها مجانا
http://almnatiq.net/?p=967406
المناطق - الرياض

أكد وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، خلال حديثه اليوم في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي أن السعودية شهدت في الـ 90 يومًا الماضية إطلاق وإعلان 11 مبادرة ومشروعًا ذات أثر محلي وعالمي، وفي الأيام الـ 4 الماضية فقط شهدت السعودية إطلاق 4 مبادرات نوعية ذات بصمة عالمية.

وقال “الوزير” إنه ليس صحيحًا أن المستشفيات والمدارس الحكومية ستكون بمقابل مادي. متابعًا: “الدولة ملتزمة بمجانية الصحة والتعليم. وهدف برنامج التخصيص هو تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين”.
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>فيديو | <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#وزير_الإعلام</a>: ليس صحيحا أن <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#الصحة</a> و <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#التعليم</a> ستكون بمقابل مادي والدولة ملتزمة بتقديمها مجانا<br> <a href=”https://t.co/e4EnRZQbeQ”>pic.twitter.com/e4EnRZQbeQ</a></p>&mdash; صحيفة المناطق (@AlMnatiq) <a href=”https://twitter.com/AlMnatiq/status/1377308826614042626?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 31, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

وأكد “الوزير” أنه خلال الفترة القادمة ستعلن الهيئة الملكية لتطوير الرياض جميع التطورات والتفاصيل حول سبب إيقاف الإفراغ والبناء في مخططات شمال طريق الملك سلمان بالرياض.

روابط ذات صلة

الفضلي يستقبل وزير الزراعة العراقي

الفضلي يستقبل وزير الزراعة العراقي
الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية العراق

الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية العراق
غرائب الكاف.. واقعتان نادرتان وضعتا الاتحاد الإفريقي في ورطة

غرائب الكاف.. واقعتان نادرتان وضعتا الاتحاد الإفريقي في ورطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*