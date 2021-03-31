وزير الإعلام: ليس صحيحا أن الصحة و التعليم ستكون بمقابل مادي والمملكة ملتزمة بتقديمها مجانا

المناطق - الرياض

أكد وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، خلال حديثه اليوم في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي أن السعودية شهدت في الـ 90 يومًا الماضية إطلاق وإعلان 11 مبادرة ومشروعًا ذات أثر محلي وعالمي، وفي الأيام الـ 4 الماضية فقط شهدت السعودية إطلاق 4 مبادرات نوعية ذات بصمة عالمية.

وقال “الوزير” إنه ليس صحيحًا أن المستشفيات والمدارس الحكومية ستكون بمقابل مادي. متابعًا: “الدولة ملتزمة بمجانية الصحة والتعليم. وهدف برنامج التخصيص هو تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين”.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>فيديو | <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#وزير_الإعلام</a>: ليس صحيحا أن <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#الصحة</a> و <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#التعليم</a> ستكون بمقابل مادي والدولة ملتزمة بتقديمها مجانا<br> <a href=”https://t.co/e4EnRZQbeQ”>pic.twitter.com/e4EnRZQbeQ</a></p>— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) <a href=”https://twitter.com/AlMnatiq/status/1377308826614042626?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 31, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

وأكد “الوزير” أنه خلال الفترة القادمة ستعلن الهيئة الملكية لتطوير الرياض جميع التطورات والتفاصيل حول سبب إيقاف الإفراغ والبناء في مخططات شمال طريق الملك سلمان بالرياض.