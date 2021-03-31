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4 انتصارات وتعادلان في اليوم الأول من الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

4 انتصارات وتعادلان في اليوم الأول من الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

أبرز المواد

4 انتصارات وتعادلان في اليوم الأول من الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

4 انتصارات وتعادلان في اليوم الأول من الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=967410
المناطق - واس

تعادل فريق عرعر مع ضيفه الثقبة بهدف لكل منهما، في الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بعرعر.
وبهذه النتيجة رفع عرعر رصيده لـ 21 نقطة بالمركز 19 قبل الأخير، بينما رفع الثقبة رصيده لـ 24 نقطة بالمركز السابع عشر.
وعلى ملعب نادي البكيرية، خسر البكيرية من ضيفه الخليج بنتيجة 3-2، ليرتفع رصيد الخليج لـ 44 نقطة بالمركز السادس، بينما بقي البكيرية على رصيده السابق بـ 24 بالمركز الثامن عشر.
وواصل الطائي انتصاراته بعد أن حقق الفوز على فريق الشعلة بنتيجة 1-0، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.
وبهذه النتيجة عزز الطائي موقعه رابعًا بـ 52 نقطة، بينما بقي الشعلة في المركز الحادي عشر بـ 37 نقطة.
وفي الدمام، كسب أحد مستضيفه النهضة بنتيجة 3-2، ليصل للنقطة 43 بالمركز السابع، وبقي النهضة على نقاطه الـ 32 محتلًا المركز الرابع عشر.
وخسر هجر على ملعبه أمام الدرعية بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الدرعية للنقطة 39 تاسعًا، وبقي هجر على رصيده السابق بـ 46 خامسًا.
وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة، تعادل فريق الكوكب مع الجبلين بهدفين لهدفين، وذلك على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ليرتفع رصيده لـ 42 بالمركز الثامن، ورفع الجبلين رصيده لـ 56 بالمركز الثالث.

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