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الفضلي يستقبل وزير الزراعة العراقي

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الفضلي يستقبل وزير الزراعة العراقي

الفضلي يستقبل وزير الزراعة العراقي
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المناطق - واس

استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم في قصر الملك سعود للضيافة في الرياض، معالي وزير الزراعة العراقي محمد كريم جاسم الخفاجي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالقطاع الزراعي، خاصة ما يهم الجانبين في إطار لجنة الزراعة ضمن مجلس التنسيق السعودي العراقي.

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