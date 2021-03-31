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وكيل مكة المكرمة يرأس الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لجمعية مراكز الاحياء بالمنطقة

وكيل مكة المكرمة يرأس الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لجمعية مراكز الاحياء بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=967426
المناطق - مكة المكرمة

رأس وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الاحياء بالمنطقة معالي الدكتور مشبب القحطاني الاجتماع الدوري للجنة.
واستعرض الدكتور القحطاني الخطط الاستراتيجية والبرامج الرامية لتحقيق أهداف الجمعية وأدوارها الاجتماعية المتعددة في المنطقة، ومن أبرزها مبادرات سواعد الأحياء ، وجاري ، وحي أجمل.
وبحسب العرض فإن عدد مراكز جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة تبلغ أكثر من ٦٠ مركزاً .
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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