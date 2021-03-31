وزارة الثقافة تُطلق منصة “أبدع” لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية

المناطق - واس

أطلقت “وزارة الثقافة” اليوم منصة “أبدع” الإلكترونية الخاصة بإصدار تصاريح وتراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية للأفراد والمنشآت المتطلعين للحصول على رخص الممارسة في هذه المجالات, وذلك عبر الرابط http://abdea.moc.gov.sa.

وتأتي المنصة بخدماتها الإلكترونية المتعددة في سياق جهود الوزارة لتطوير القطاع الثقافي المحلي عبر تسهيل مزاولة النشاط أمام الراغبين في المشاركة من الأفراد والمؤسسات.

وقال صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة : ” إن المنصة بما توفره من خدمات للأفراد والمنشآت تلتقي مع الجهود الوطنية الكبيرة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ ، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعمه وتمكينه ليقوم بمسؤولياته تجاه الوطن في مختلف المجالات التنموية”، مشيراً سموه إلى أن المنصة تأتي ضمن أهداف وزارة الثقافة لتوسيع دائرة الممارسين الثقافيين ورفع مستوى جودة المخرجات العلمية وتمكين الأفراد والمؤسسات من ممارسة النشاط الثقافي بكل يسر وسهولة مما يعزز من الحضور الثقافي في المجتمع، ويسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الثقافة ومجالاتها المختلفة.

وتقدم المنصة في نسختها الأولية خدمة التراخيص والتصاريح للأنشطة الواقعة ضمن نطاق أربع هيئات ثقافية هي “هيئة المسرح والفنون الأدائية، هيئة الموسيقى، هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف”، وستعمل على إضافة تراخيص لنطاقات أخرى خلال الفترة القادمة, بالإضافة إلى العمل بشكلٍ مستمر على تطوير وتحسين تجربة المستخدم؛ لتكون بذلك مركزاً لجميع التراخيص والتصاريح الثقافية بواجهة موحدة تمكن المستفيدين من تقديم الطلبات بسهولة ووضوح كامل للإجراءات.

وستعمل المنصة على تغذية القطاع الثقافي من خلال توفير دليل مرجعي لإجراءات مزاولة الأنشطة الثقافية وأخبار القطاع الثقافي ومعلومات الممارسين الثقافيين عن طريق تصنيفها بحسب القطاعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إضافية في مراحلها المتقدمة مثل خدمة مركز المعرفة والخدمات المجتمعية، وخدمات اختيارية متنوعة ذات قيمة مضافة للمستفيدين تمكنهم من ممارسة الأنشطة الثقافية.

وتتيح منصة “أبدع” تراخيص متنوعة تشمل مجالات فنية وثقافية للمسرح والموسيقى والأدب والنشر والترجمة والمتاحف، وتُمكّن المهتمين بمجال المسرح من الحصول على رخصة ممارس فنون أدائية، وفي الجانب الموسيقي تقدم ثلاث رخص لممارس العزف الموسيقي وممارس إدارة الصوتيات الموسيقية وممارس الإنتاج الموسيقي، ورخصتين في نطاق عمل هيئة الأدب والنشر والترجمة وهما: ترخيص نشاط الوكالة الأدبية، ورخصة الوكيل الأدبي، بينما تم تخصيص رخصة في مجال المتاحف بمسمى: خبير رعاية مقتنيات المتحف.

يذكر أن منصة “أبدع” ستكون تحت إشراف وزارة الثقافة وبتشغيل وتطوير شركة “ثقة” وفق أعلى معايير الكفاءة. وتستهدف المنصة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، انطلاقاً من إيمان وزارة الثقافة بأهمية العمل التكاملي مع الجميع في مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي، وبضرورة تعزيز حضور القطاع الخاص في صناعة الثقافة الوطنية، وفق إطار تشاركي يقدم من خلاله الأفراد والمُنشآت مُساهماتهم الداعمة للثقافة بوصفهم شركاء فاعلين.