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انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بمشاركة وزراء الإعلام والبيئة والصناعة

انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بمشاركة وزراء الإعلام والبيئة والصناعة

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الحقيل: مساهمات المؤسسات والأفراد في منصة “جود الإسكان” تجاوزت 400 مليون ريال

الحقيل: مساهمات المؤسسات والأفراد في منصة “جود الإسكان” تجاوزت 400 مليون ريال

الاقتصاد
أمير ⁧‫حائل‬⁩ يدشن حملة “اعرف أرقامك” بالمنطقة

أمير ⁧‫حائل‬⁩ يدشن حملة “اعرف أرقامك” بالمنطقة

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وزارة الثقافة تُطلق منصة “أبدع” لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية

وزارة الثقافة تُطلق منصة “أبدع” لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية

ثقافة وفنون

أمير ⁧‫حائل‬⁩ يدشن حملة “اعرف أرقامك” بالمنطقة

أمير ⁧‫حائل‬⁩ يدشن حملة “اعرف أرقامك” بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=967437
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم, الحملة التوعوية لمبادرة “اعرف ‏أرقامك” بالمنطقة, بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور ‏عبد العزيز الحميضي وعدد من قيادات التجمع الصحي. ‏

واستمع سموه لشرح عن الحملة التي تستهدف تسجيل البيانات الصحية للمستفيدين, ثم بدأ الفريق الميداني الطبي بأخذ القياسات الحيوية ‏لسموه لإدخال البيانات في منصة صحتي.

يذكر أن المبادرة تتضمن تسجيل البيانات في عيادات مراكز الرعاية ‏الأولية أو تطبيق صحتي وكذلك يمكن للمستفيد تسجيل بياناته من المنزل‏ليتابعها الطبيب لاحقا، حيث تساعد المتصل والطبيب في تشخيص ‏السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، وكذلك تساعد المستفيدين فيالتحكم ‏بالأمراض من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة خلال الزيارات ‏السابقة (رسم بياني للتطور الزمني لقياسات المريض). ‏

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