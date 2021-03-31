أمير ⁧‫حائل‬⁩ يدشن حملة “اعرف أرقامك” بالمنطقة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, الحملة التوعوية لمبادرة “اعرف أرقامك” بالمنطقة, بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبد العزيز الحميضي وعدد من قيادات التجمع الصحي.
واستمع سموه لشرح عن الحملة التي تستهدف تسجيل البيانات الصحية للمستفيدين, ثم بدأ الفريق الميداني الطبي بأخذ القياسات الحيوية لسموه لإدخال البيانات في منصة صحتي.
يذكر أن المبادرة تتضمن تسجيل البيانات في عيادات مراكز الرعاية الأولية أو تطبيق صحتي وكذلك يمكن للمستفيد تسجيل بياناته من المنزلليتابعها الطبيب لاحقا، حيث تساعد المتصل والطبيب في تشخيص السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، وكذلك تساعد المستفيدين فيالتحكم بالأمراض من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة خلال الزيارات السابقة (رسم بياني للتطور الزمني لقياسات المريض).
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