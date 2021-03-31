أمير ⁧‫حائل‬⁩ يدشن حملة “اعرف أرقامك” بالمنطقة

المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم, الحملة التوعوية لمبادرة “اعرف ‏أرقامك” بالمنطقة, بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور ‏عبد العزيز الحميضي وعدد من قيادات التجمع الصحي. ‏

واستمع سموه لشرح عن الحملة التي تستهدف تسجيل البيانات الصحية للمستفيدين, ثم بدأ الفريق الميداني الطبي بأخذ القياسات الحيوية ‏لسموه لإدخال البيانات في منصة صحتي.

يذكر أن المبادرة تتضمن تسجيل البيانات في عيادات مراكز الرعاية ‏الأولية أو تطبيق صحتي وكذلك يمكن للمستفيد تسجيل بياناته من المنزل‏ليتابعها الطبيب لاحقا، حيث تساعد المتصل والطبيب في تشخيص ‏السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، وكذلك تساعد المستفيدين فيالتحكم ‏بالأمراض من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة خلال الزيارات ‏السابقة (رسم بياني للتطور الزمني لقياسات المريض). ‏

