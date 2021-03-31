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الحقيل: مساهمات المؤسسات والأفراد في منصة “جود الإسكان” تجاوزت 400 مليون ريال

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خلال حفل إطلاق المنصة بحلتها الجديدة

الحقيل: مساهمات المؤسسات والأفراد في منصة “جود الإسكان” تجاوزت 400 مليون ريال

الحقيل: مساهمات المؤسسات والأفراد في منصة “جود الإسكان” تجاوزت 400 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=967443
المناطق - الرياض

أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن منصة “جود الإسكان” سجلت حضوراُ فاعلاً وإنجازاً غير مسبوق في مساهمات المؤسسات والأفراد في المنصة، حيث تجاوزت المبالغ المرصودة للعطاء الإسكاني 400 مليون ريال، استفاد منها نحو 23 ألف مستفيد، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، جاء ذلك خلال كلمته اليوم والتي ألقاها بمناسبة حفل إطلاق “خطة التطوير الشامل لمنصة جود الإسكان”.
وبين الحقيل بأن هذا الإنجاز وخلال هذه الفترة القصيرة يعود لآليات العمل الإبداعية والمبتكرة داخل المنصة، والتي تشمل النموذج التشغيلي والأنشطة المتنوعة وتسهيل المساهمات بإجراءات تقنية حديثة ومتطورة.
وأوضح أن الشراكة الفاعلة مع المؤسسات والشركات تعتبر شراكة غير مسبوقة في العمل الخيري والتنموي، كما تقدم نموذجاً وطنياً في خدمة المجتمع وأفراده، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي مع ثلاث قطاعات رئيسية هي: (القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي)، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع، ما أسهم في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة، كما ترجمت جزءاً من همة وعزم جميع الأطراف لمواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكاتف والتعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده.
وثمن معاليه الدعم السخي الكريم والاهتمام المتواصل لمنصة جود الإسكان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -، مقدماً شكره كذلك لجميع من بذل جهداً في سبيل تعزيز مفهوم الجود والعطاء والترابط الوثيق والتكاتف بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
يذكر بأن منصة جود الإسكان تعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً ومنظمات في منح العطاءات السكنية الخيرية، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.

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