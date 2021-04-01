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محكمة عسكرية يمنية تعقد جلستها الثالثة لمحاكمة ضابط الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو

محكمة عسكرية يمنية تعقد جلستها الثالثة لمحاكمة ضابط الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو
http://almnatiq.net/?p=967454
المناطق- الرياض

واصلت محكمة عسكرية يمنية عقد جلسات خاصة بمحاكمة ضابط الحرس الثوري الإيراني، المدعو حسن إدريس إيرلو، بتهمة الدخول متنكراً إلى أراضي اليمن والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وعقدت المحكمة العسكرية أمس جلستها العلنية الثالثة، بمدينة مأرب، بحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم قاضي فيصل الحميدي، للنظر في القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020م والخاصة باتهام المدعو حسن إدريس إيرلو، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأمرت المحكمة تنصيب هيئة الدفاع عن المتهم المدعو حسن إدريس إيرلو، وتلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات في مواجهة المنصبين.
كما أمرت المحكمة العسكرية اليمنية بضم ملف قضية المدعو إيرلو إلى القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م الخاصة بمحاكمة المتهم عبدالملك الحوثي و174 آخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

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