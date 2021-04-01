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أسعار النفط تغلق على تراجع

أسعار النفط تغلق على تراجع
http://almnatiq.net/?p=967463
المناطق- الرياض

سجلت أسعار النفط تراجعاً أمس “الأربعاء” وسط مخاوف المستثمرين إثر قيام عددٍ من الدول الأوروبية بفرض إغلاقات عامة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وانخفض خام برنت تسليم مايو، 60 سنتا بما يعادل 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 63.54 دولار للبرميل، فيما أغلق عقد يونيو الأنشط على انخفاض 1.43 دولار أو%2.2 إلى 62.74 دولار.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.39 دولار أو 2.3% لتغلق على 59.16 دولار للبرميل.

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