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الرياض.. القبض على مواطن اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه ما تسبب في وفاته

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الرياض.. القبض على مواطن اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه ما تسبب في وفاته

الرياض.. القبض على مواطن اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه ما تسبب في وفاته
http://almnatiq.net/?p=967465
المناطق- الرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه بعد ذلك ودهسة مرة اخرى ما تسبب في وفاته- رحمه الله – ، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني ترصد للمجني عليه نتيجة خلاف بينهما، وأنه تحت تأثير المسكر أثناء ارتكابه الجريمة، وضبط في مركبته مادة مسكرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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