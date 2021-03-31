أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية بتكلفة أكثر من 336 مليون بمحافظة البدائع

المناطق- القصيم

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتشكيل لجان فرعية ميدانية لتفقد ومتابعة المشاريع المتعثرة في المنطقة والعمل على استكمالها في جميع المحافظات ، وربطها بلجنة متابعة المشاريع بإمارة المنطقة تفعيلاً للمهام المنوطة بها، للحد من تعثر أي مشاريع مستقبلًا بأذن الله، لافتاً الانتباه إلى أن الدولة – أعزها الله – قدمت الدعم للعديد من الاعتمادات المالية للمشاريع، الأمر الذي يؤكد على حرص الدولة أهمية متابعتها لإنجازها بوقتها المحدد.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس الأربعاء، التفقدية لمحافظة البدائع وافتتاحه وتدشينه عدداً من المشاريع التنموية، حيث استهل زيارته للمحافظة وعقد اجتماعا مع محافظ البدائع خالد الربيعان ورؤساء المراكز وأعضاء لجان التعديات بالمحافظة.

عقب ذلك شهد سمو أمير القصيم حفل الإسكان التنموي سلم فيه 15 مستفيدًا من الإسكان وحداتهم السكنية، وكرم خلاله رئيسة مجلس إدارة جمعية رؤية نورة العريني لتميزها بالعمل الخيري بمجال الإسكان ، مؤكداً أن هذا الدعم السخي يأتي حرصًا من الدولة – أعزها الله – على توفير الاستقرار والإسكان للمواطنين .

وأوضح مدير عام الإسكان التنموي بالمنطقة أحمد المرشد من جانبه ، أن هذا الدعم يأتي اهتمامًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، لدعم الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي لتحسين جودة حياتهم انطلاقة من روية المملكة 2030 وتأمين مسكن ملائم لكل مواطن.

بعد ذلك دشن سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل مشاريع صحية جديدة بمستشفى البدائع العام بلغت تكاليفها أكثر من مليوني ريال شملت تطوير بيئة العمل بالعيادات الخارجية، وتجهيزات قسم المختبر وتطوير عربة التبرع بالدم المتنقلة.

ثم توجه سمو أمير القصيم لافتتاح مبنى المجلس البلدي بالبدائع ، مطلعاً على مبادرات المجلس، وعقد اجتماعًا مع أعضاء المجلس حثهم من خلاله على بذل الجهود لتوفير الخدمات البلدية للمواطنين وفقًا للأدوار المنوطة بأعضاء المجلس البلدي.

كما افتتح سموه خلال زيارته لمحافظة البدائع جامع الشيخ فهد العذل، وجامع حي قرطبة ، وجامع عبدالله المنيف.

وتفقد سمو أمير القصيم أيضًا مشروع طريق محول البدائع الذي يعد أحد أهم المشاريع بالمحافظة وبلغت تكلفته الإجمالية 52 مليون ريال بطول 21 كم2 ويتم تنفيذه على مرحلتين، مشدداً سموه على المقاول المنفذ للمشروع على أهمية استنئاف العمل وتوفير المعدات بكامل الطاقة والجهوزية خلال 72 ساعة ، وانذاره بسحب المشروع مالم يلتزم بذلك.

عقبها دشن سمو أمير القصيم المرحلة السابعة لمبادرة أرض القصيم خضراء بمنتزه المملكة بالمحافظة ، مباركاً بهذه المناسبة بما أطلقه سمو ولي العهد – حفظه الله -، من مبادرة أرض المملكة خضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر ، مؤكداً على أن هذه المبادرات تعطي بعداً تنموياً ووعيًا بيئيًا للمملكة ، لافتاً الانتباه إلى أنه تم زراعة أكثر من 700 ألف شتلة في القصيم منذ إطلاق المبادرة قبل عامين، مقدمًا شكره لجميع المسؤولين بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وخدمات المياه بالقصيم الذين هم الشريك الأساسي في مثل هذه الجوانب، مبينا بأن المنطقة تواكب دائما خطوات الوطن وكل ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة.

وافتتح سمو أمير القصيم المشروع الرياضي التابع لجمعية البدائع الخيرية، الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين ريال بمساحة تقدر ب 20 ألف م2 ، ويشمل نادي رياضي وثقافي واجتماعي ويضم عدد من الأقسام الترفيهية والمساندة للبرامج الرياضية.

كما شهد سموه حفل أهالي محافظة البدائع بهذه المناسبة تخلله كلمة الأهالي ألقاها الدكتور يوسف العريني رحب فيها بسمو أمير القصيم الذي يحرص دائما على الزيارات التفقدية وتتبع أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم ، مباركاً لسموه حصول المنطقة على مركزاً متقدمًا في نسب التوطين.

بعد ذلك دشن سمو أمير القصيم خلال الحفل إلكترونيًا المشاريع التنموية والبلدية والتطويرية والصحية والوقفية التي تم إنجازها بمحافظة البدائع ، التي بلغت تكاليفها أكثر من 336 مليون ريال ، منوهاً بما حظيت به محافظة البدائع من مشاريع تنموية ، تمت بفضل الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة.

ثم شهد سموه توقيع عدة اتفاقيات وشراكات صحية واجتماعية وخيرية تابعة لمحافظة البدائع ، مبدياً اعتزازه بتوقيع الاتفاقيات التي تمت مع التجمع الصحي ورجال الأعمال والقطاع الخيري بالمنطقة، متمنيًا للجميع التوفيق وتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الاتفاقيات وأن تنعكس على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وفي نهاية الحفل كرم سموه رجال الأعمال والداعمين للبرامج والمشاريع بالمحافظة ، كما كرم سموه محافظ البدائع السابق عبدالرحمن السديس ، بعد أن أمضى 21 عاما محافظاً للبدائع.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي سلطان الشائع، والمشرف على قطاع الشمالي بوزارة الزراعة والبيئة والمياه المهندس سلمان الصوينع ، ومحافظ البدائع خالد الربيعان.