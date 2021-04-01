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رئيس الوزراء العراقي يغادر الرياض

رئيس الوزراء العراقي يغادر الرياض

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رئيس الوزراء العراقي يغادر الرياض

رئيس الوزراء العراقي يغادر الرياض
http://almnatiq.net/?p=967469
المناطق- الرياض

غادر الرياض اليوم دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق، وذلك عقب زيارته الرسمية للمملكة.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من المسؤولين .
والتقى السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق أمس الأربعاء، بقصر الملك سعود في الرياض، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان وعددا من رجال الأعمال السعوديين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز استثمارات القطاع الخاص السعودي في العراق، وسبل تذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
وأكد رئيس الوزراء العراقي على أن البلدين يهدفان إلى تطوير علاقتاهما، مشيراً إلى أن العراق يوجد بها العديد من الفرص الثمينة، وأنه يتطلع لاستغلال الشركات السعودية لأكبر قدر ممكن من هذه الفرص.
وأفاد أن جمهورية العراق تعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين لتسهيل فرص الاستثمار بها.
من جهته ، أكد معالي وزير الاستثمار أن حكومة خادم الحرمين الشريفين مستمرة وبلا تردد بدعم القطاع الخاص السعودي للاستثمار في العراق، وستعمل مع الحكومة العراقية على تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.

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