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بسبب طرد مشبوه.. إخلاء مبنى ملحق بالكونغرس الأمريكي

بسبب طرد مشبوه.. إخلاء مبنى ملحق بالكونغرس الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=967476
المناطق- الرياض

أفاد موقع “إي بي سي نيوز” الأمريكيالأربعاء، بإخلاء مبنى ملحق بالكونغرس الأمريكي بعد اكتشاف طرد مشبوه.

وذكر المصدر أن السلطات الأمنية قامت بإخلاء مبنى “مكتب بيت رايبورن”، الملحق بـ”الكابيتول”، بسبب طرد مشبوه.

وقالت مصادر أمنية لـ”إي بي سي نيوز” إن شرطة الكابيتول طوقت مبنى مكتب الكونغرس الخاص بمجلس النواب في حي “الكابيتول هيل”، مشيرة إلى أنه تم العثور على الطرد المشبوه خارج الغرفة رقم 2043.

وأوضحت المصادر أنه تمت إعادة فتح المنطقة منذ ذلك الحين، كما ستقوم السلطات الأمنية بفحص جميع الغرف الأخرى.

ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى بشأن الطرد.

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