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سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق المملكة

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سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق المملكة

سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=967481

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50كم/ساعة. وجنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-38كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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