احدث الأخبار

إطلاق نار أدى إلى سقوط “العديد من الضحايا بينهم قتلى” في كاليفورنيا
أبرز المواد
 مايكروسوفت تمد الجيش الأمريكي بنظارات متطورة لـ”الواقع المعزز”
أبرز المواد
 العتيبي يفتتح فعالية الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بمستشفى الثغر بجدة
منطقة مكة المكرمة
 التمديد لــ «الطخيم » قائدا عاما لمعهد العاصمة النموذجي
مجتمع المناطق
 بدء التحقيق في أسباب جنوح السفينة “إيفر غيفن” بقناة السويس
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يشهد استئناف رحلات قطار الحرمين ويؤكد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية
منطقة المدينة المنورة
 “بوريسوف”.. مذنب غير شمسي يحير العلماء
أبرز المواد
 واشنطن: مصالحنا مشتركة مع بكين في الملف الإيراني
أبرز المواد
 سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق المملكة
أبرز المواد
 بسبب طرد مشبوه.. إخلاء مبنى ملحق بالكونغرس الأمريكي
أبرز المواد
 تصفيات المونديال.. فوز إسباني سهل وإنجلترا “تخطف بولندا”
أبرز المواد
 في مصنع أمريكي.. خطأ بشري يتلف 15 مليون جرعة لقاح كورونا
أبرز المواد
إطلاق نار أدى إلى سقوط “العديد من الضحايا بينهم قتلى” في كاليفورنيا

إطلاق نار أدى إلى سقوط “العديد من الضحايا بينهم قتلى” في كاليفورنيا

أبرز المواد
مايكروسوفت تمد الجيش الأمريكي بنظارات متطورة لـ”الواقع المعزز”

مايكروسوفت تمد الجيش الأمريكي بنظارات متطورة لـ”الواقع المعزز”

أبرز المواد
العتيبي يفتتح فعالية الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بمستشفى الثغر بجدة

العتيبي يفتتح فعالية الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بمستشفى الثغر بجدة

منطقة مكة المكرمة
التمديد لــ «الطخيم » قائدا عاما لمعهد العاصمة النموذجي

التمديد لــ «الطخيم » قائدا عاما لمعهد العاصمة النموذجي

مجتمع المناطق

أمير المدينة المنورة يشهد استئناف رحلات قطار الحرمين ويؤكد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية

أمير المدينة المنورة يشهد استئناف رحلات قطار الحرمين ويؤكد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية
http://almnatiq.net/?p=967490
المناطق - المدينة المنورة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, على أهميّة التزام الجهات الحكومية بالمنطقة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا “كوفيد-19”, مُشدداً سموه على ضرورة استشعار الجميع لأهمية المرحلة الحالية في مُجابهة الجائحة حرصاً على سلامة المواطنين والمُقيمين وقاصدي أطهر البقاع من المُعتمرين والزوار.
وثمّن سمو الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة, بمناسبة استئناف تشغيل الرحلات بين محطاته الأربعة بدءً من اليوم, الاهتمام الملموس بتطبيق البروتوكولات المُعتمدة من الجهات ذات الاختصاص, والعمل الاحترافي المُتميّز من طاقم التشغيل من أبناء وبنات الوطن الغالي لخدمة المسافرين.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمحطة القطار, نيابةً عن معالي وزير النقل, معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح, ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي, والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” الدكتور بشار المالك، وعدد من قيادات منظومة النقل.
ووقف سمو أمير منطقة المدينة المنورة على جاهزية المحطة والعاملين ومختلف الاستعدادات والجهود التي بُذلت لاستئناف التشغيل, كما اطلع سموه على الإجراءات الاحترازية والوقائية المُطبقة في المحطة وداخل القطارات تماشياً مع البروتوكولات المُعتمدة في ظل الجائحة.
من جانبه, أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح, أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة قبل شهر رمضان المبارك, سيعمل بكامل طاقته لتوفير الخدمة في أحد أعلى المواسم إقبالاً، مُشيراً إلى أن الرحلات التي استؤنفت اليوم بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي مروراً بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ, تصل فيها قُدرة التشغيل اليومية إلى 54 قطاراً، ومعها سينقل القطار  الواحد 417 مسافراً بالاتجاهين وبسرعة تصل إلى 300كلم في الساعة بما يُراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في الشهر الكريم، ويستجيب لتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر.
وأكد معاليه, أنه إلى جانب جاهزية قطار الحرمين الكاملة لموسمي الحج والعمرة للعام الجاري 1442هـ، فإن الكفاءة التشغيلية للرحلات تُراعي أدق البروتوكولات الصحيّة للحد من انتشار فايروس COVID-19 , إلى جانب مراعاتها لأعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات مُتعددة في أوقات المغادرة من وإلى كافة المحطات بما يُلبي الاحتياجات المتنوعة للمسافرين بين درجتي الأعمال والدرجة الاقتصادية.

روابط ذات صلة

أمير المدينة المنورة يشهد استئناف رحلات قطار الحرمين .. ويؤكد أهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية

أمير المدينة المنورة يشهد استئناف رحلات قطار الحرمين .. ويؤكد أهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية
“صحة” المدينة توضح كيفية تناول الأدوية أثناء الصيام في لقاء توعوي غدًا

“صحة” المدينة توضح كيفية تناول الأدوية أثناء الصيام في لقاء توعوي غدًا
مركز الأرصاد ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

مركز الأرصاد ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*