بدء التحقيق في أسباب جنوح السفينة “إيفر غيفن” بقناة السويس

المناطق - وكالات

فحص غواصون جسم سفينة الحاويات الضخمة “إيفر غيفن” الأربعاء، كما صعد على متنها المحقق في إعلان لبدء عملية التحقيق بشأن أسباب جنوح السفينة، بعد أن تسببت الواقعة في توقف الملاحة بقناة السويس نحو أسبوع وتعطيل التجارة الدولية.

وقال الربان قائد فريق التحقيق ومستشار رئيس هيئة قناة السويس، سيد شعيشع لوكالة “رويترز”، إن التحقيق سيشمل “فحص الصلاحية البحرية للسفينة، وتصرفات ربانها للمساعدة في تحديد أسباب الحادث”. مشيراً إلى أن “ربان السفينة أظهر إلتزامه الكامل بالتعاون في التحقيق”.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في حديث لمحطة تلفزيونية محلية، إلى أن المحققين استجوبوا طاقم السفينة التي ستبقى في منطقة البحيرات لحين استكمال التحقيقات.

ولفت ربيع إلى أنه ليس هناك إطار زمني محدد للتحقيق، فيما أوضح مصدر بالهيئة أن التحقيقات شملت جسم السفينة بعد أن نزل غواصون في المياه للتحقق من سلامتها.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أنه لن يتدخل في التحقيق بشأن أسباب جنوح السفينة في قناة السويس”، باعتبار أن الحادثة تتعلق “بأمور فنية وقانونية”، وأن هيئة قناة السويس مسؤولة عن ذلك، داعياً إلى عدم استباق الأحداث.

وأوردت صحيفة “واشنطن بوست”، أن مُرشدي السفن في قناة السويس يواجهون تحقيقاً بعد حادثة جنوح السفينة التي أدت إلى تعطل الحركة في أحد أهم الممرات المائية بالعالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن مرشدين مصريين في القناة كانا على متن “إيفر غيفن” خلال الحادث، ويواجهان تحقيقاً بشأن “طريقة الاتصال مع قائد السفينة”.

ووفقاً لـ”واشنطن بوست”، فإن التحقيق سيبحث إن كان هناك خلل تقني في الاتصالات، أو أن ذلك حدث نتيجة لعدم وجود خبرة كافية في تحريك سفينة النقل الضخمة، للوقوف على أبرز التحديات التي أدت إلى تعطل حركة الملاحة في القناة.

مطالبات مالية

وعلى صعيد التبعات المالية للحادثة، أبلغ رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قناة تلفزيونية محلية، بأن الخسائر الناجمة عن جنوح السفينة قد تصل إلى مليار دولار، دون أن يحدد الجهة التي ستدفع هذه الأموال، وما إذا كانت مصر سعت بالفعل للحصول على تعويضات.

وذكرت الشركة اليابانية المالكة للسفينة، أنها لم تتلق أي مطالبات أو دعاوى ناجمة عن الحادث، لكن التوقعات تشير إلى موجة من المطالبات التأمينية التي تتوقع سوق “لويدز” للتأمين في لندن، أن تسفر عن “خسارة كبيرة” تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر وفقاً لما قاله رئيسها لـ”رويترز”.

استعادة العبور

وأعلنت هيئة قناة السويس الأربعاء، أن حركة الملاحة عادت لمعدلاتها الطبيعية بمرور 81 سفينة في القناة، فيما أوضحت شركة “ليث للتوكيلات” الملاحية، أن 163 سفينة عبرت القناة منذ إعادة فتحها، وأن عدد السفن التي تنتظر دورها في العبور يبلغ حالياً 292 سفينة.

وأظهرت مذكرة لشركة “كبلر” لتتبع السفن، عبور 5 سفن تنقل الغاز الطبيعي المسال الممر الملاحي الثلاثاء، لافتة إلى أن الازدحام في القناة “يتناقص بسرعة حالياً”.