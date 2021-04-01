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التمديد لــ «الطخيم » قائدا عاما لمعهد العاصمة النموذجي

التمديد لــ «الطخيم » قائدا عاما لمعهد العاصمة النموذجي
http://almnatiq.net/?p=967497
المناطق - الرياض

أصدر معالي  وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارا بالتمديد للأستاذ عادل بن ناصر الطخيم قائدا عاما لمعهد العاصمة النموذجي لمدة عامين .

وعبر الطخيم عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم  على هذه الثقة التي ستكون حافزا لبذل كل الجهود من أجل تحقيق أعلى مستويات الأداء وتحقيق رؤية ولاة الأمر  حفظهم الله في تطوير التعليم ورعاية أبنائنا طلاب المعهد .ومؤكداً أن ذلك حافز له ولفريق العمل في “المعهد”؛ لبذل مزيد  من العمل وبذل الجهد لخدمة الدين والوطن.وبهذه المناسبة بارك منسوبو ومنسوبات معهد العاصمة النموذجي  هذا القرار عاقدين العزم على تقديم كل مامن شأنه تحقيق التطوير والتحسين في العملية التربوية والتعليمية؛ من أجل بناء جيل واع خلاق منتم لوطنه .
صحيفة “ المناطق ” تتقدم بخالص التهاني لسعادته، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد .

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