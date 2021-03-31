العتيبي يفتتح فعالية الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بمستشفى الثغر بجدة

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افتتح سعادة مدير مستشفى الثغر العام بجدة الأستاذ تركي العتيبي فعالية الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان بمركز الأسنان التخصصي بمستشفى الثغر.وشملت الفعالية لوحات إرشادية وصور توعوية وعيادة لتطبيقات الوقاية من أمراض الفم والأسنان . واشتملت أيضا على عرض مواد توعوية على شاشتين داخل الفعالية.كانت الفعالية بحضور مساعد مدير مستشفى الثغر للخدمات الطبية ومساعد مدير مستشفى الثغر للشؤون الهندسية والمساعد لشؤون المراكز ورئيس مركز الأسنان التخصصي. وقدم مدير مستشفى الثغر شكره للأطباء والأخصائيين القائمين على هذه الفعالية يتقدمهم مشرفة الفعالية أخصائية صحة الفم مرام باتياه .