مايكروسوفت تمد الجيش الأمريكي بنظارات متطورة لـ”الواقع المعزز”

المناطق - وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت عن توقيعها عقداً مع الجيش الأمريكي لتقديم نظارات واقع معزز Augmented Reality خلال السنوات العشر المقبلة، مقابل 21.88 مليار دولار.

وتعتمد النظارة الجديدة، وفقاً لما نشرته “رويترز”، على نظارة مايكروسوفت للواقع المعزز “هولولينز- HoloLens”، ومنصتها للخدمات السحابية Microsoft Azure، بحيث تقدم تجربة ثرية بالمعلومات اللازمة لدعم الجنود في المواقف المختلفة خلال وجودهم في ميدان القتال.

وقد تعاونت شركة التكنولوجيا الأمريكية مع البنتاغون على مدى العامين الماضيين، لتطوير العديد من النماذج التجريبية لنظارات الواقع المعزز المتطورة، بتكلفة وصلت إلى 480 مليون دولار. وأكدت مايكروسوفت أن نظارتها أصبحت جاهزة للاستخدام.

وتعتبر تلك خطوة جديدة في علاقة وطيدة تجمع مايكروسوفت والبنتاغون، حيث ربحت الشركة الأمريكية عقداً بقيمة 10 مليارات دولار، تحت مسمى JEDI، وذلك لدعم وزارة الدفاع الأمريكية بتقنيات متطورة في المجال العسكري.

وقد أثار هذا العقد حفيظة شركة أمازون التي أقامت دعوى قضائية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، تتهمه بالتحيز ضدها، إلا أن بعض المسؤولين في البنتاغون أعربوا عن نيتهم إسقاط العقد تماماً، في حال طالت النزاعات القضائية حوله.