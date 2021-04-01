احدث الأخبار

إطلاق نار أدى إلى سقوط “العديد من الضحايا بينهم قتلى” في كاليفورنيا
أبرز المواد
 مايكروسوفت تمد الجيش الأمريكي بنظارات متطورة لـ”الواقع المعزز”
أبرز المواد
 العتيبي يفتتح فعالية الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بمستشفى الثغر بجدة
منطقة مكة المكرمة
 التمديد لــ «الطخيم » قائدا عاما لمعهد العاصمة النموذجي
مجتمع المناطق
 بدء التحقيق في أسباب جنوح السفينة “إيفر غيفن” بقناة السويس
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يشهد استئناف رحلات قطار الحرمين ويؤكد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية
منطقة المدينة المنورة
 “بوريسوف”.. مذنب غير شمسي يحير العلماء
أبرز المواد
 واشنطن: مصالحنا مشتركة مع بكين في الملف الإيراني
أبرز المواد
 سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق المملكة
أبرز المواد
 بسبب طرد مشبوه.. إخلاء مبنى ملحق بالكونغرس الأمريكي
أبرز المواد
 تصفيات المونديال.. فوز إسباني سهل وإنجلترا “تخطف بولندا”
أبرز المواد
 في مصنع أمريكي.. خطأ بشري يتلف 15 مليون جرعة لقاح كورونا
أبرز المواد
إطلاق نار أدى إلى سقوط “العديد من الضحايا بينهم قتلى” في كاليفورنيا

إطلاق نار أدى إلى سقوط “العديد من الضحايا بينهم قتلى” في كاليفورنيا

أبرز المواد
مايكروسوفت تمد الجيش الأمريكي بنظارات متطورة لـ”الواقع المعزز”

مايكروسوفت تمد الجيش الأمريكي بنظارات متطورة لـ”الواقع المعزز”

أبرز المواد
العتيبي يفتتح فعالية الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بمستشفى الثغر بجدة

العتيبي يفتتح فعالية الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بمستشفى الثغر بجدة

منطقة مكة المكرمة
التمديد لــ «الطخيم » قائدا عاما لمعهد العاصمة النموذجي

التمديد لــ «الطخيم » قائدا عاما لمعهد العاصمة النموذجي

مجتمع المناطق

إطلاق نار أدى إلى سقوط “العديد من الضحايا بينهم قتلى” في كاليفورنيا

إطلاق نار أدى إلى سقوط “العديد من الضحايا بينهم قتلى” في كاليفورنيا
http://almnatiq.net/?p=967508
المناطق - وكالات

أعلنت الشرطة في أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الخميس أن إطلاق نار أدى إلى سقوط “العديد من الضحايا بينهم قتلى”، لكنها أضافت أن الوضع لم يعد يمثل تهديدا للجماهير.

وفي حين لم تورد الشرطة تفاصيل إضافية، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة اثنين آخرين خلال تبادل لإطلاق النار وقع ليل الأربعاء في أحد المراكز التجارية جنوب كاليفورنيا، بين الشرطة ومسلح.

إصابة المشتبه به

بينما ذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أن “عددا من عناصر الشرطة تعرضوا لإطلاق نار فور وصولهم إلى المكان، ما دفعهم إلى الرد بالرصاص أيضا”.

إلى ذلك، أشارت شبكة KABC التلفزيونية إلى وجود جثتين على الأقل “واحدة في ممر بالطابق الثاني والأخرى في فناء البناء”.

كما أفيد بإصابة المشتبه به ونقله إلى المستشفى.

تأتي تلك الحادثة بعد حوالي أسبوع على فاجعة كولورادو، حيث أقدم مسلح على قتل عشرة أشخاص أحدهم شرطي، في متجر بمدينة بولدر، الواقعة أسفل جبال الروكي.

روابط ذات صلة

مايكروسوفت تمد الجيش الأمريكي بنظارات متطورة لـ”الواقع المعزز”

مايكروسوفت تمد الجيش الأمريكي بنظارات متطورة لـ”الواقع المعزز”
بدء التحقيق في أسباب جنوح السفينة “إيفر غيفن” بقناة السويس

بدء التحقيق في أسباب جنوح السفينة “إيفر غيفن” بقناة السويس
“بوريسوف”.. مذنب غير شمسي يحير العلماء

“بوريسوف”.. مذنب غير شمسي يحير العلماء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*