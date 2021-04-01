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الموارد البشرية تستهدف توطين 115 ألف وظيفة بنهاية العام الجاري

الموارد البشرية تستهدف توطين 115 ألف وظيفة بنهاية العام الجاري

أبرز المواد

الموارد البشرية تستهدف توطين 115 ألف وظيفة بنهاية العام الجاري

الموارد البشرية تستهدف توطين 115 ألف وظيفة بنهاية العام الجاري
http://almnatiq.net/?p=967511
المناطق - متابعات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن برنامج “توطين” يستهدف 115 ألف وظيفة لصالح السعوديين من الجنسين بنهاية عام 2021م في القطاعات الخاصة  الصحية والبناء والتشييد والنقل واللوجستي والمطاعم والمقاهي والأيواء السياحي والمهن الهندسية والمحاسبية، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع الأجور الشهرية إلى 4000 ريال على الأقل وإيجاد وظائف مستدامة ذات نمو مستمر وتتطلب مهارات تقنية بمستوى عال، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف بالدرجة الأولى الوظائف التي تشهد معدلات توطين منخفضة وإمكانيات توظيف مرتفعة. 

وأشار خالد الدريويش، المشرف على مدراء إدارة الحسابات ببرنامج توطين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد- إن دعم برنامج التوطين يتم من خلال دعم الأجور بهدف سد الفجوة بين تكلفة توظيف السعوديين وغير السعوديين للوظائف الواعدة والمستهدفة وزيادة جاذبية الوظائف ذات الأجور المنخفضة والواعدة في نفس الوقت من خلال دعم زيادة الأجور، بالإضافة إلى تسهيل توظيف الباحثين عن العمل الذين يصعب توظيفهم، لافتا إلى أن التدريب يتضمن تعزيز كفاءات الباحثين عن عمل لإعدادهم لوظائفهم ومسؤولياتهم الجديدة، لافتا إلى أن التحفيز يتضمن منافع متعددة أبرزها بدل المواصلات وبدل الانتقال وبدل رعاية الأطفال وبدل العمل عن بعد، مبينا في نفس الوقت أن آلية التحفيز تتضمن دعم الأجور بنسبة مئوية من الأجر الشهري تختلف بحسب العمر ونوع الوظيفة وتدفع شهريا. 

وأضاف بأن دعم التدريب يتم بتحديد الاحتياجات التدريبية المناسبة لكل باحث عن عمل، كما يقدم صاحب العمل برنامج التدريب داخل المؤسسة أو من خلال الاستعانة بخدمات التدريب المهني، ويغطي برنامج توطين تكلفة التدريب حتى سقف محدد يختلف حسب القطاع، منوها إلى أن دعم المواصلات فيتم تغطيته بنسبة 80% من التكلفة الشهرية للمواصلات والدفع مقدما لمقدمي الخدمة مثل أوبر وكريم. 

وحول دعم بدل الانتقال كشف الدريويش، أنه يدفع  لمرة واحدة 8000 ريال ويتم دفع البدل إلى الموظف من خلال صاحب العمل، فيما يدفع دعم العمل عن بعد فيتم تقديم الدعم لمرة واحدة لكل باحث عن عمل يتم تعيينه في حال كان عقد العمل عن بعد ويتم الدعم لصاحب العمل. 

بدورها أشارت مريم الرديني، مديرة الحسابات لقطاع النقل واللوجستية، إلى أن دعم توظيف الأمهات يتضمن دفع تكاليف رعاية الطفل الشهرية مع تكاليف النقل بحد أقصى طفلين وبمعدل 1400 ريال لكل طفل، والدعم يدفع لمرة واحدة لأصحاب العمل الذين يقدمون حضانة في مقر العمل ويوظفون أكثر من 10 أمهات. ويتم الدفع إلى مقدمي الخدمة أو إلى صاحب العمل.  

وقالت إن تطبيق الدعم الإضافي بنسبة 10% يتم فقط على العاملين في مدن غير الرياض وجدة والدمام والخبر، وأن تكون الموظف أنثى وأن تكون المنشاة متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر وأن يكون الموظف من ذوي الإعاقة، وبشرط ألا يزيد إجمالي الدعم عن 50 % أو مبلغ الحد الأعلى لدعم الوظيفة أيهما أقل. 

وأفادت بأن برنامج دعم قطاع النقل والقطاع اللوجستي يتم من خلال ست قطاعات أساسية للتوطين هي القطاع الصحي والعقار والبناء والمطاعم والمقاهي والإيواء السياحي والمهن المحاسبية والهندسية مشيرة إلى أن دعم الأجور يتم على أساس 30 إلى 50% وبحسب المسميات الوظيفية، مشيرة إلى ان توظيف سائق شاحنة مثلا يمكن أن يدعم بنسبة 50% لأن هذه المهنة نادرة ومطلوبة بينما وظيفة مثل مندوب مبيعات أو أخصائي تسويق تدعم بنسبة تتراوح بين 30 و40% حيث لا تتطلب الكثير من الجهد ومتوفرة بشكل كبير، وأفادت بأن دعم بدل الانتقال إلى مدينة أخرى لكل موظف هو 8000 ريال يدفع لمرة واحدة. 

وأوضحت الرديني، أن الدعم الإضافي لبعض المدهن يتم بنسبة 10% إضافية وهي للانتقال للمدن غير الرئيسة أي غير الرياض وجدة والدمام والخبر، وتتم لدعم الراتب المفتوح 4000 ريال، أو المؤقت الذي يستمر لمدة 12 شهرا، مؤكدة أن وزارة الموارد لا تلزم الشركات أو الموظفين بالاستمرار في العلاقة التعاقدية والتي تتم على أساس الحاجة، وطالما انتفت الحاجة لعمل الموظف لدى شركة معينة فإنها يمكن ان تستغني عنه، كما أن الموظف يستطيع الانتقال إلى شركة أخرى، طالما أنهى التعاقد مع الشركة.

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