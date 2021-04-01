كيري في جولة آسيوية تشمل الإمارات لبحث ملف المناخ

المناطق - وكالات

يزور المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، الإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلادش، اعتباراً من اليوم الخميس، قبل أول قمة افتراضية حول “الاحتباس الحراري”، ينظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 22 و23 أبريل الجاري.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن كيري “سيزور أبو ظبي ونيودلهي ودكا، من الأول أبريل إلى التاسع منه، لإجراء مشاورات حول طموح بيئي متزايد”.

ويباشر كيري هذه الجولة، قبل ثلاثة أسابيع من قمة ينظمها بايدن في 22 أبريل، تزامناً مع يوم الأرض. ودعا إلى هذه القمة 40 من قادة دول العالم، من بينهم قادة الدول الثلاث التي يزورها كيري.

وتسعى هذه القمة إلى أن تكون مرحلة مهمة، قبل مؤتمر المناخ الرئيسي للأمم المتحدة المقبل (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون)، المقرر في نوفمبر بغلاسغو في اسكتلندا.

تحركات مكثفة

ويكثر جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمرشح للرئاسة سابقاً زياراته قبل هذا الموعد.

وقام بأول زيارة له منذ توليه منصب إلى أوروبا مطلع مارس، من أجل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مكافحة الأزمة المناخية. ووجه نداء إلى دول العالم لتراجع أهدافها المناخية خلال قمة غلاسغو.

وستكشف الولايات المتحدة قريباً عن التزاماتها على صعيد خفض انبعاثات غازات الدفيئة للعام 2030. ووعد جون كيري بأنها ستكون طموحة.

ويهدف “اتفاق باريس” للمناخ، الذي أبرم خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، إلى احتواء ارتفاع الحرارة بدرجتين مئويتين وحتى 1.5 درجة، مقارنة بالمستوى المسجل قبل الثورة الصناعية.