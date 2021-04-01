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جامعة الراجحي تحصل على شهادة الاعتماد الكاملة بالطب البشري

جامعة الراجحي تحصل على شهادة الاعتماد الكاملة بالطب البشري

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جامعة الراجحي تحصل على شهادة الاعتماد الكاملة بالطب البشري

جامعة الراجحي تحصل على شهادة الاعتماد الكاملة بالطب البشري
http://almnatiq.net/?p=967517
البكيرية - محمد المسلم

حصلت جامعة سليمان الراجحي في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم على شهادة الاعتماد البرامجي الكامل في تخصص بكالوريوس الطب البشري من هيئة تقويم التعليم والتدريب، للفترة من 1 مارس 2021 م حتى 28 فبراير 2028 م ،وكانت الجامعة قد نالت الاعتماد المؤسسي بعد استيفائها المعايير المطلوبة، وتهدف الجامعة للتطوير والجودة على تحقيق معايير الجودة في جميع نواحي العمل، وبما يتناسب مع الأهداف التي تنشدها في مخرجاتها التعليمية، وبالمستوى الراقي الذي يتناسب مع التطلعات المجتمعية والوطنية والتحديات العالمية، والتطورات في المجالات الطبية التي تقوم بها وفق رؤية المؤسسة الاستراتيجية.
وأوضح المشرف العام على جامعة سليمان الراجحي أ.د. عبدالرحمن بن محمد المزروع أن حصول الجامعة على شهادة الاعتماد الكاملة في بكالوريوس الطب البشري من هيئة تقوبم التعليم والتدريب هي نتيجة لجودة التعليم في الجامعة وشهادة تميز للمخرجات ذلك أن الجامعة تعمل وفق معايير عالمية في بيئة محلية منوهاً بالتعاون المثمر مع جامعة ماسترخيت الهولندية معرباً عن شكره وتقديره لمنسوبي ومنسوبات الجامعة على الجهود المبذولة في العمل حيث أتت ثمارها ولله الحمد.

وأشار المشرف العام بأن توصيات الوالد الشيخ سليمان بالحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والحرص على النوع قبل الكم كانت خلف هذا الإنجاز داعياً الله سبحانه بأن يجزى الواقف خير الجزاء على بذله السخي و دعمه المستمر سائلاً الله أن يديم الأمن في بلادنا وأن يحفظ ولاة أمرنا و يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير.

والجدير بالذكر أن كلية الطب في الجامعة سبق حصولها على الإعتماد الدولي لبرنامج الطب البشري من الهيئة الألمانية للإعتماد الأكاديمي قبل ٣ سنوات.

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