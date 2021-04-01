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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 295 ألف طن قمح

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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 295 ألف طن قمح

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 295 ألف طن قمح
http://almnatiq.net/?p=967521
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم طرح المناقصة الثانية لهذا العام لاستيراد كمية (295) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (مايو – يونيو 2021م).
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (5) بواخر بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي وباخرتين لميناء ينبع التجاري وباخرة واحدة لميناء جازان.
وأشار إلى أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح، هذا وقد قامت المؤسسة بداية هذا العام بشراء كمية (355) ألف طن من المستثمرين السعوديين في الخارج، إضافة إلى إعلان بدء موسم استلام القمح المحلي لهذا العام يوم الأحد القادم الموافق 4 أبريل 2021م، وهو ما يعزز المخزونات المحلية.

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