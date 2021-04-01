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غرفة الرياض تناقش توجھات التوطین والتدریب فـي القطاع السياحي

غرفة الرياض تناقش توجھات التوطین والتدریب فـي القطاع السياحي
http://almnatiq.net/?p=967533
المناطق - الرياض

نـاقشـت غـرفـة الـریـاض مـمثلة فـي لـجنة السـیاحـة وبـالـتعاون مـع وزارة السـیاحـة وشـركـائـھا فـي وزارة الـموارد البشـریـة والـتنمیة الاجـتماعـیة وصــندوق تــنمیة الــموارد البشــریــة خــلال لــقاء مــفتوح، تــوجــھات الـتوطـین والـتدریـب فـي الـقطاع السـیاحـي، وذلـك یـوم أمس الأربـعاء الـموافـق 31 مـارس 2021، بـحضور نـائـب رئـیس مجـلس الإدارة رئـیس لـجنة السـیاحـة بغرفة الرياض الأسـتاذ نـایـف الـراجـحي، ومـدیـر عـام الـتوطـین والـتدریـب فـي وزارة الســیاحــة الأســتاذ بــندر الــسفیر، وعــدد مــن المســتثمریـن والمھتمین بالقطاع.

وقـال الـراجـحي، أن الجـمیع یـتطلع الـى إنـجاح الـجھود الـمبذولـة لـرفـع مـعدلات الـتوطـین فـي السـیاحـة الـتي تحـمل افـاق واسـعة مـن الـفرص الـواعـدة للشـباب والسـیدات، مـؤكـداً أن مـساھـمة المسـتثمریـن فـي الـقطاع سـتمكن الـلجنة مـن بـلورة رؤیـة واضـحة لـتكشف مـعالـم الـطریـق لـبلوغ الـغایـة الـمرجـوة والخـروج بـنتائـج وتـوصـیات تـسھم فـي تـحقیق المستھدف.

وذكـر بـندر الـسفیر، أن الـوزارة حـرصـت عـلى إشـراك قـطاع الاعـمال فـیما یـتعلق بـقرارات تـوطـین الـقطاع والاطـلاع عـلى كـافـة الـمبادرات الـمقدمـة، مـبیناً أن الاسـتراتـیجیة الـوطـنیة للسـیاحـة شـملت عـدة اھـداف مـھمة وعـلى رأسـھا تـنمیة قـدرات الـكوادر الـوطـنیة بـما یـتناسـب مـع احــتیاجــات ســوق الــعمل وربــطھم بــفرص مــھنیة واعــدة بــدلاً مــن الوظائف المؤقتة.

وتھـدف الاسـتراتـیجیة إلـى إعـداد كـوادر وطـنیة مـؤھـلة بـأعـلى الـمعایـیر الـعالـمیة وتـعكس قـیم الـضیافـة الـسعودیـة الأصـیلة مـن خـلال تـأھـیل حـدیـثي التخـرج والـباحـثین عـن عـمل وتـطویـر الـعامـلین فـي السـیاحـة.

وتـمكین رواد الأعـمال وأصـحاب الـمنشآت الـصغیرة والـمتوسـطة مـن خـلال حـزمـة مـن الـبرامـج الـممیزة لإحـداث نـقلة نـوعـیة تـعكس طـموح نمو القطاع.

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