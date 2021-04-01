احدث الأخبار

تنفيد حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في العاصمة المقدسة
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة (الهاتف الإرشادي) في مدارسها
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يزور البدائع ويدشن مشاريع تنموية بأكثر من 336 مليون
منطقة القصيم
 تحذير من الصحة العالمية : وضع مقلق جدا في أوروبا
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يؤكد ضرورة ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع
أبرز المواد
 غرفة الرياض تناقش توجھات التوطین والتدریب فـي القطاع السياحي
منطقة الرياض
 جامعة بيشة تعلن آلية ومواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني
منطقة عسير
 دولة رئيس وزراء جمهورية العراق يؤدي مناسك العمرة
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 295 ألف طن قمح
أبرز المواد
 جامعة الراجحي تحصل على شهادة الاعتماد الكاملة بالطب البشري
منطقة القصيم
 كيري في جولة آسيوية تشمل الإمارات لبحث ملف المناخ
أبرز المواد
 الموارد البشرية تستهدف توطين 115 ألف وظيفة بنهاية العام الجاري
أبرز المواد
تنفيد حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في العاصمة المقدسة

تنفيد حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في العاصمة المقدسة

أبرز المواد
الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة (الهاتف الإرشادي) في مدارسها

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة (الهاتف الإرشادي) في مدارسها

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يزور البدائع ويدشن مشاريع تنموية بأكثر من 336 مليون

أمير القصيم يزور البدائع ويدشن مشاريع تنموية بأكثر من 336 مليون

منطقة القصيم
تحذير من الصحة العالمية : وضع مقلق جدا في أوروبا

تحذير من الصحة العالمية : وضع مقلق جدا في أوروبا

أبرز المواد

تنفيد حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في العاصمة المقدسة

تنفيد حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في العاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=967556

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمكة المكرمة ، فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية
وقال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / محمد إسماعيل محمد سليمان – باكستاني الجنسية – على قتل / أحمد محمد الفقي – يمني الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته.
وبفضل الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني ، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الأستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ محمد إسماعيل محمد سليمان اليوم الخميس 19 / 8 / 1442هـ، بمكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

تحذير من الصحة العالمية : وضع مقلق جدا في أوروبا

تحذير من الصحة العالمية : وضع مقلق جدا في أوروبا
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد ضرورة ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع

وزير الشؤون الإسلامية يؤكد ضرورة ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع
دولة رئيس وزراء جمهورية العراق يؤدي مناسك العمرة

دولة رئيس وزراء جمهورية العراق يؤدي مناسك العمرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*