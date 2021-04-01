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أمانة الجوف تنفذ 1998 جولة لمتابعة إجراءات كورونا وتغلق 5 منشآت مخالفة

أمانة الجوف تنفذ 1998 جولة لمتابعة إجراءات كورونا وتغلق 5 منشآت مخالفة

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أمانة تبوك تُنفّذ 1402 جولة رقابيّة وتفتيشية على المنشآت التجارية والغذائية

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أمانة الجوف تنفذ 1998 جولة لمتابعة إجراءات كورونا وتغلق 5 منشآت مخالفة

أمانة الجوف تنفذ 1998 جولة لمتابعة إجراءات كورونا وتغلق 5 منشآت مخالفة
http://almnatiq.net/?p=967566
المناطق_الجوف

واصلت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولاتها الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن جهود الأمانة المستمرة
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إن فرق الرقابة الصحية نفذت خلال 3 أيام 1998 جولة على المولات والمحال والمطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبينا أنه تم رصد 5 مخالفات للإجراءات الاحترازية كما تم إغلاق 5 منشآت مخالفة.
وأكد الحموان أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين، مشيرا إلى استمرار جولات الرقابة الميدانية بشكل مكثف لرصد المخالفات وضمان الالتزام بالاشتراطات والتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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