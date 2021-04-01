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محمد الوعيل.. مسيرة إعلامية ناجحة يرويها “محمد الشقا”

محمد الوعيل.. مسيرة إعلامية ناجحة يرويها “محمد الشقا”
http://almnatiq.net/?p=967585
المناطق_ الرياض

في سلسلة تغريدات بلغت “15” تغريدة قام الزميل “محمد الشقا” بسرد مواقف شخصية مع الاستاذ محمد الوعيل رحمه الله متضمنة وثائق مكتوبة وصوتية وفيديو تحكي مسيرة إعلامية ناجحة للفقيد.
وقال الشقاء أن الإعلامي محمد الوعيل رحمه الله كان ملهمه في بدايات عمله الصحفي، مستذكراً كيف منحه الجرأة عند انضمامه لصحيفة “لمسائية” ودخوله في مجالات لم تكن من صميم تخصصه لكنها كانت صاقله لمهاراته الإعلامية.
ونشر الشقا مقطعاً مصوراً يظهر الراحل رحمه الله في الديسك الصحفي بين زملائه في التحرير يشاركهم العمل الصحفي وهمومه ويعيش معهم كل لحظاته من ورود المعلومة ومن ثم التحرير حتى الطباعة.
وكان الراحل محمد الوعيل توفي صباح يوم الأحد، عن عمر يناهز الـ74 عاما، ونعاه العديد من كبار الإعلاميين، بعد رحلة تجاوزت “40” عاماً في الإعلام خاض عبرها العديد من المعارك الفكرية والصحافية، وقد عرف بقلمه المميز وآرائه الواضحة ومواقفه الراسخة.

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